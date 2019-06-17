Картина дня: бывшего соцдема заподозрили в покупке секса у подростка, где живут столичные богачи и высокие расходы на съемки фильма Нолана

Избранного в правление СДПЭ мужчину подозревают в покупке секса у 15-летнего мальчика

Тыну Интс, который неделю назад был избран в правление Социал-демократической партии, в воскресенье вышел из нее, поскольку полиция подозревает его в покупке секса у 15-летнего мальчика. Читать далее...

Команду Нолана ошарашила стоимость охранных услуг

Представители голливудской киностудии Warner Bros были удивлены стоимостью охранных услуг в Эстонии. Охранному предприятию G4S пришлось объяснять, что в нашей стране очень высокие налоги на рабочую силу. Читать далее...

Карта: в каких районах Таллинна живут богатые, а в каких — бедные

В прошлом году среди жителей Таллинна наиболее высокими доходами могли похвастаться обитатели районов Пирита и центра города. В то же время самый низкий средний доход зафиксирован у жителей Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна. Читать далее...

Мошенничество по-эстонски: неожиданный приз принес женщине крупные неприятности

На прошлой неделе в полицию обратилось две молодые женщины, которые стали жертвами мошенников в популярной социальной сети и на портале купли-продажи. Читать далее...

Летели в Таллинн, а попали в Копенгаген: авиакомпания Smartlynx отказалась выплачивать компенсацию пассажирам

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратились клиенты, купившие авиабилеты по маршруту Лансароте — Таллинн (рейс номер MYX578) при посредничестве компании Novatours OÜ. Самолет должен был вылететь из аэропорта Лансароте в 12.10 и прибыть в Таллинн в 20.30. В действительности же самолет прибыл в столицу Эстонии на пять часов позже. Читать далее...

Кейт Пентус-Розиманнус: Эстония не должна ставить своих граждан по рождению перед ненужным выбором

Человечное и дружественное государство должно сделать все для того, чтобы сохранить своих граждан, пишет в Postimees заместитель парламентской фракции Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.

Холодная война становится еще холоднее: США организовали серию кибератак на электросети России

Американское издание The New York Times рассказало, что в последние месяцы США провели целый ряд кибератак на электросети России, чтобы отправить Кремлю предупредительный сигнал: Америка не уступает ему в кибермощности. Читать далее...

Эстонскую фирму обвинили в облапошивании тысяч нигерийцев

Действующую в Эстонии платформу по покупке биткойнов Paxful обвинили выманивании миллионов долларов у тысяч жителей Нигерии, руководителя этой фирмы даже грозились убить. Читать далее...

Прокуроры недовольны своей работой

Самоотверженность и общая удовлетворенность работой среди прокуроров в последние годы снизились, особо критически на положение дел смотрят работники Пыхьяской окружной прокуратуры. Читать далее...

Евросоюз может приостановить безвиз для отдельных стран