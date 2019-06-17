РУСАДА вскрыл массовое употребление допинга в одном из российских регионов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что отдел расследования выявил многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашия, передает sports.ru.
Сообщается, что было опрошено более 140 человек. Выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом, речь идет об использовании запрещенного метода.
РУСАДА планирует открыть дела в отношении 33 спортсменов из 10-ти видов спорта: легкая атлетика (17), велоспорт (5), самбо (3), биатлон (2), лыжные гонки (1), спортивная гимнастика (1), вольная борьба (1), бокс (1), спорт глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (по 1).