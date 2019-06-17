Полиция призывает к бдительности: домушники облюбовали один регион

В деревнях и городах волости Мульги в течение нескольких недель было совершенно десяток краж, ущерб которых составляет тысячи евро.

Добычей воров стали ручная газонокосилка, рабочие инструменты и прочие вещи. Следственная группа собирает дополнительную информацию, чтобы выяснить, кто может быть связан с этими инцидентами. Патрули следят за ситуацией.

Кражи в частных домах и надворных постройках участились в волости Мульги в начале июня и продолжаются до сих пор. На прошедших выходных в Мыйзакюла обчистили два частных дома. В пятницу утром в полицию сообщили, что в Мыйзакюла взломали несколько сараев, а из припаркованного в одном дворе незапертого автомобиля украли автомагнитолу и зарядное устройство для телефона. В районе обеда из Мыйзакюла поступило новое сообщение, что ночью проникли в частный дом и украли ручную газонокосилку, моторную пилу, а также прочие инструменты и вещи.

По словам ведущего следователя Лыунаской префектуры Лийи Пильт, на данный момент нет подтверждений тому, связаны ли между собой кражи. Она отметила, что людям стоит следить за происходящим вокруг и сообщать в полицию о подозрительной деятельности. Большинство краж было совершенно ночью. Хотя в большинстве случаев вещи находились в запертых надворных постройках, этого было недостаточно. «Конечно, людям стоит застраховать свое ценное имущество и не оставлять вещи без присмотра», - сказала Пильт.

Следственная группа и эксперты на месте происшествий собрали всевозможные улики. Также в районе работают патрули, чтобы найти подозрительные автомобили или людей, а также собрать информацию от местных, которые оказывают большую помощь полиции своими наблюдениями. Также полиция проверяет возможную связь с совершавшими похожие преступления в Эстонии личностями. Полиция разрабатывает различные версии, чтобы как можно быстрее поймать виновных.

Следователь Пильт напоминает, что один из подталкивающих к воровству факторов — спрос. Если для украденных вещей сложно найти покупателей, снижается и мотивация воровать. Поэтому она призывает людей не покупать газонокосилки, инструменты и прочие вещи неизвестного происхождения, поскольку их могли своровать.

«Стоит помнить, что покупка украденных вещей также является преступлением, поэтому не позволяйте низкой цене ослепить себя, поскольку радость от дешевой покупки может омрачить ожидающая впереди дорога в суд», - сказала Лийя Пильт.

«В случае покупки техники в интернете или живьем следует смело спрашивать документы, при возможности брать контактные данные продавца, чтобы при подозрении на кражу полиция могла выяснить, с чем имеет дело».