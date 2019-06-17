В спецслужбах ДНР назвали имена причастных к убийству Александра Захарченко

В числе сотрудников украинских спецслужб, причастных к подготовке терактов, участник телепередачи назвал помощника начальника 5-го управления Сергея Моторина, который, по его словам, является выходцем из Донбасса, ранее служившим в Славянске. Сотрудник спецслужб ДНР обвинил Моторина в подготовке терактов, жертвами которых стали Александр Захарченко и Арсен Павлов, также известный как Моторола. Он назвал также представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, агенты которых Андрей Байдал, Андрей Отенко и Дамир Баштанников, причастны к терактам в Донбассе, передает NEWSru.

Авторы телесюжета сообщили, что задержанные спецслужбами ДНР агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев и другие дали информацию о своих кураторах в СБУ. В числе таких кураторов в телепрограмме названы начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад. Сотрудник донецких спецслужб сказал, что правоохранительным органам ЛНР и ДНР «известны имена, места жительства, семейное положение» тех, кто причастен к организации терактов на территории Донбасса.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Местные правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, «украинских диверсантов и связанных с ними лиц», которые якобы заявили о причастности Киева к этому преступлению. В траурном шествии в центре Донецка, прошедшем 2 сентября, приняли участие около 200 тысяч человек.