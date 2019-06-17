Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка

Хотя подросток и раньше без ведома родителей уходил из дома в Вильянди, но его быстро удавалось найти.

Полиция собирает дополнительную информацию о местонахождении пропавшего, но до сих пор собранная информация, к сожалению, не привела к нему.

Рост Рандара около 175 см. На нем могут быть брюки военной расцветки и кепка Adidas, а с собой рюкзак.