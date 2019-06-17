Пн, 17.06.2019
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Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка

Пропавший Рандар.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летнего Рандара, с которым родители не могут связаться с 15 июня.

Хотя подросток и раньше без ведома родителей уходил из дома в Вильянди, но его быстро удавалось найти.

Полиция собирает дополнительную информацию о местонахождении пропавшего, но до сих пор собранная информация, к сожалению, не привела к нему.

Рост Рандара около 175 см. На нем могут быть брюки военной расцветки и кепка Adidas, а с собой рюкзак.

Тех, у кого есть информация о возможном местонахождении Рандара, просят позвонить по номеру 112.

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