Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летнего Рандара, с которым родители не могут связаться с 15 июня.
Хотя подросток и раньше без ведома родителей уходил из дома в Вильянди, но его быстро удавалось найти.
Полиция собирает дополнительную информацию о местонахождении пропавшего, но до сих пор собранная информация, к сожалению, не привела к нему.
Рост Рандара около 175 см. На нем могут быть брюки военной расцветки и кепка Adidas, а с собой рюкзак.
Тех, у кого есть информация о возможном местонахождении Рандара, просят позвонить по номеру 112.