Конфликт на парковке: трое пьяных мужчин поколотили охранника

Полиция сообщает о трех случаях избиения, произошедших на выходных в Тарту. В одном инциденте пострадал охранник, передает Tartu Postimees.
В воскресенье в половину восьмого вечера на парковке на бульваре Лаулупео вспыхнул конфликт между охранником и тремя пьяными мужчинами. В ходе драки пострадал 31-летний охранник. Полиция задержала трех пьяных и сначала отвезла в вытрезвитель.
В ночь на воскресенье в квартире на улице Яама между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой пострадала 29-летняя жена. Полиция задержала пьяного мужа и сначала доставила его в вытрезвитель.
В субботу днем пьяные 48-летний и 34-летний мужчины в квартире на улице Картули ударили 45-летнего знакомого. Медики для дополнительной проверки здоровья доставили пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемых и доставила их в арестный дом.