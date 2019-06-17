Конфликт на парковке: трое пьяных мужчин поколотили охранника

В воскресенье в половину восьмого вечера на парковке на бульваре Лаулупео вспыхнул конфликт между охранником и тремя пьяными мужчинами. В ходе драки пострадал 31-летний охранник. Полиция задержала трех пьяных и сначала отвезла в вытрезвитель.

В ночь на воскресенье в квартире на улице Яама между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой пострадала 29-летняя жена. Полиция задержала пьяного мужа и сначала доставила его в вытрезвитель.