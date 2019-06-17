Пн, 17.06.2019
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  • Конфликт на парковке: трое пьяных мужчин поколотили охранника

Конфликт на парковке: трое пьяных мужчин поколотили охранника

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Полиция сообщает о трех случаях избиения, произошедших на выходных в Тарту. В одном инциденте пострадал охранник, передает Tartu Postimees.

В воскресенье в половину восьмого вечера на парковке на бульваре Лаулупео вспыхнул конфликт между охранником и тремя пьяными мужчинами. В ходе драки пострадал 31-летний охранник. Полиция задержала трех пьяных и сначала отвезла в вытрезвитель.

В ночь на воскресенье в квартире на улице Яама между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой пострадала 29-летняя жена. Полиция задержала пьяного мужа и сначала доставила его в вытрезвитель.

В субботу днем пьяные 48-летний и 34-летний мужчины в квартире на улице Картули ударили 45-летнего знакомого. Медики для дополнительной проверки здоровья доставили пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемых и доставила их в арестный дом.

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