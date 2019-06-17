Человек погиб на дороге при странных обстоятельствах: полиция просит помощи очевидцев

В ночь на 16 июня в Вильяндимаа находившийся на дороге мужчина попал под машину и умер. Для выяснения обстоятельств тяжелого ДТП полиция просит помощи очевидцев.
В Центр тревоги сообщили о ДТП в волости Вильянди на 62-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме 16 июня около 2.30 ночи. По предварительным данным, автомобиль BMW, за рулем которого был 27-летний мужчина, направлялся в сторону Тарту, когда переехал мужчину, который, по собранной на данный момент информации, мог лежать на проезжей части. Возможно, что водителя ослепили фары стоявшего на обочине автомобиля и он не заметил находящегося на проезжей части человека.
Для выяснения обстоятельств ДТП полиция начала уголовное производство. Всех, кто стал очевидцем этой аварии, ехал в то же время по этому участку дороги или владеет какой-либо другой полезной информацией, просят связаться со следователем Вильяндиского отделения полиции по электронной почте enn.tyrk@politsei.ee или телефону 5046223.