Пн, 17.06.2019
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Человек погиб на дороге при странных обстоятельствах: полиция просит помощи очевидцев

Место ДТП, где 16 июня погиб человек.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В ночь на 16 июня в Вильяндимаа находившийся на дороге мужчина попал под машину и умер. Для выяснения обстоятельств тяжелого ДТП полиция просит помощи очевидцев.

В Центр тревоги сообщили о ДТП в волости Вильянди на 62-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме 16 июня около 2.30 ночи. По предварительным данным, автомобиль BMW, за рулем которого был 27-летний мужчина, направлялся в сторону Тарту, когда переехал мужчину, который, по собранной на данный момент информации, мог лежать на проезжей части. Возможно, что водителя ослепили фары стоявшего на обочине автомобиля и он не заметил находящегося на проезжей части человека. 

Для выяснения обстоятельств ДТП полиция начала уголовное производство. Всех, кто стал очевидцем этой аварии, ехал в то же время по этому участку дороги или владеет какой-либо другой полезной информацией, просят связаться со следователем Вильяндиского отделения полиции по электронной почте enn.tyrk@politsei.ee  или телефону 5046223.

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