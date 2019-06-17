Пн, 17.06.2019
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Канцлер юстиции требует больше прав для должников
Это касается 150 000 жителей Эстонии!

Канцлер юстиции Юлле Мадизе.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees/Scanpix

Банки ввели противозаконные ограничения для имеющих исполнительное производство должников, считает канцлер юстиции Юлле Мадизе и хочет, чтобы деятельность банков была расследована. Всего это касается почти 150 000 жителей Эстонии, пишет Postimees.

«Прошу Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обдумать возможность возбуждение надзорного производства для обеспечения прав, данных Законом о потребителях», - говорится в обращении Юлле Мадизе.

К составлению обращения привели пять жалоб должников о том, что банк отказывается открывать им новые счета или ограничивают использование уже имеющихся, поэтому они не могут совершать своими дебетовыми картами элементарные платежи, делать переводы в интернет-банке и снимать наличные в банкоматах свободные от ареста деньги. Выявлены случаи, когда после начала исполнительного производства банк закрывал счет должника.

Письмо канцлера юстиции касается большого количество жителей страны, поскольку в мае в Эстонии насчитывались около 150 000 физических лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство по долгам.

Жизненно важная услуга

«Открытие платежного счета и обеспечение доступа к нему является важной финансовой услугой, которая крайне необходима для организации повседневной жизни человека, а также гарантируюет ему чувство социальной уверенности. На платежный счет переводятся многие платы, пособия и компенсации, через него можно оплатить коммунальные платежи, например, за воду, отопление, электричество, газ, место в детском саду или кружок, или госпошлину при обращении в суд», - говорится в письме канцлера юстиции.

Таким образом, если банк не открывает имеющему исполнительное производство должнику платежный счет, то ограничивается его доступ к одной из важнейших финансовых услуг.

Если кредитное учреждение не позволяет должнику совершать переводы в пределах не арестованной суммы, оплачивать дебетовой карточкой, или снимать в банкомате деньги, ему приходится ходить для этого в банк и платить банку высокую плату за обслуживание – от двух до пяти евро за сделку.

«Ограничение доступа к услуге основных платежей нельзя объяснить желанием кредитного учреждения облегчить контроль за арестованным счетом. Правовые акты не позволяют нарушать таким образом потребительские права должника», - считает Мадизе.

По словам канцлера Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт, палата поддерживает позицию канцлера юстиции.

«Безусловно, это значительно влияет на организацию жизни должника. Конечно, нужно выслушать и позицию кредитных учреждений, чтобы сформировать последующие шаги», - сказала Хунт.

По ее словам, палата считает, что у должника должна быть возможность пользоваться на счету свободными от ареста средствами как при карточных платежах и снятии наличности, так и в качестве дигитальных платежей.

У банков связаны руки

Руководитель юридических услуг повседневного банкинга Swedbank Маре Ульп сказала, что кредитное учреждение может отказать в открытии нового счета должнику, в отношении которого от судебного исполнителя уже поступил акт об аресте счета.

«Таким образом, если у должника уже есть счет и он арестован, то обосновано отказать в открытии дополнительного счета, поскольку он тоже будет арестован. Если у должника нет счета, и он отвечает другим условиям банка, то счет будет открыт, но на него будет наложен арест», - сказала Ульп.

Если счет клиента уже арестован, он может пользоваться дебетовой картой или помощью конторы при осуществлении сделок.

«Например, переводы в таких случаях можно делать только в конторе. Дебетовой картой можно как в Swedbank, так и в другом эстонском банке снять наличные деньги в банкомате в пределах разрешенного, но не больше, чем имеется свободный остаток на счете»,- добавила Ульп.

Для снятия наличных денег у счета должна иметься особая отметка. Если на счету клиента имеется отметка об аресте имущества, клиент не может пользоваться дебетовой картой, а должен обращаться в контору.

Руководитель по связям с общественностью банка LHV Прийт Рум сказал, что этот банк не отказывает должникам в открытии счета: «Но мы советуем клиенту до открытия счета подать судебному исполнителю заявление о перенаправлении прожиточного минимума в LHV, чтобы можно быть пользоваться открываемым счетом. Конечно, могут происходить случаи, когда в открытии счета отказывают, но тогда причиной является не арестованный счет, а другие обстоятельства».

Если в отношении клиента банка LHV начинается исполнительное производство, то, по словам Прийта Рума, у банка нет права закрыть уже открытый счет, он этого и не делает.

По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ, письмо от канцлера юстиции поступило лишь недавно, поэтому сейчас департамент может подтвердить лишь то, что попросит объяснений у всех кредитных учреждений, которые оказывают услуги основных платежей.

«Мы пока не можем сказать, как и в каких временных рамках мы это сделаем», - сказала Хелемяэ.

Должник должен участвовать в общественной жизни

Кай Хярманд, вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики права

Пребывание в состоянии должника само по себе не должно являться препятствием для участия в общественной жизни, получении услуг, в том числе, нельзя неравно обращаться с потребителями в праве использования банковского счета.

Целью Министерства юстиции всегда было, чтобы должники производили расчеты именно через банковские счета, а не наличными, поскольку тогда производство намного яснее и понятнее и для судебного исполнителя, и для должника.

Также в этом случае обеспечивается сохранение минимального дохода, выплата государственного пособия и так далее.

Для должников действуют ограничения

Катрин Талихярм, исполнительный директор Союза банков

Конечно, у банков есть интерес предложить людям как можно более широкий выбор расчетных услуг. А тем, в отношении кого начато исполнительное производство, нужно, к сожалению, считаться с определенными ограничениями.

Например, банк может отказать в открытии дополнительного счета, если у клиента уже есть счет в том же банке. По правилам, у открытия нового счета нет причин, поскольку банк обязан распространить требование об аресте и на новый счет.

Поскольку банк, открывая счет при наличии требования об аресте должен проверить в инфосистеме Министерства юстиции, то и открытие счета в другом банке не даст клиенту возможности избежать оплаты долга.

У должника, имеющего исполнительное производство, ограничивается использование счета, а также по техническим причинам в ряде банков нет возможности, например, пользоваться интернет-банком. В некоторых банках такие клиенты, к сожалению, не могут платить карточкой в магазинах.

Но с дебетовой картой, например, можно положить деньги в банкомате на счет, а также снять наличность и делать переводы. Таким образом, пользование электронными платежами у должников не исключено.

Технические решения банков различаются, различается и объем ограничений. Банки работают над тем, чтобы предложить как можно больший выбор услуг для всей клиентуры.

Я не могу комментировать отдельные случаи, но в законе есть много случаев, когда банк обязан отказаться от заключения договора об открытии счета, или прекратить уже имеющийся договор. Прежде всего, это исходит из Закона о воспрепятствовании в отмывании денег и финансировании терроризма.

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