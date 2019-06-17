Канцлер юстиции требует больше прав для должников

Если счет клиента уже арестован, он может пользоваться дебетовой картой или помощью конторы при осуществлении сделок.

«Например, переводы в таких случаях можно делать только в конторе. Дебетовой картой можно как в Swedbank, так и в другом эстонском банке снять наличные деньги в банкомате в пределах разрешенного, но не больше, чем имеется свободный остаток на счете»,- добавила Ульп.

Для снятия наличных денег у счета должна иметься особая отметка. Если на счету клиента имеется отметка об аресте имущества, клиент не может пользоваться дебетовой картой, а должен обращаться в контору.

Руководитель по связям с общественностью банка LHV Прийт Рум сказал, что этот банк не отказывает должникам в открытии счета: «Но мы советуем клиенту до открытия счета подать судебному исполнителю заявление о перенаправлении прожиточного минимума в LHV, чтобы можно быть пользоваться открываемым счетом. Конечно, могут происходить случаи, когда в открытии счета отказывают, но тогда причиной является не арестованный счет, а другие обстоятельства».

Если в отношении клиента банка LHV начинается исполнительное производство, то, по словам Прийта Рума, у банка нет права закрыть уже открытый счет, он этого и не делает.

По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ, письмо от канцлера юстиции поступило лишь недавно, поэтому сейчас департамент может подтвердить лишь то, что попросит объяснений у всех кредитных учреждений, которые оказывают услуги основных платежей.

«Мы пока не можем сказать, как и в каких временных рамках мы это сделаем», - сказала Хелемяэ.

Должник должен участвовать в общественной жизни Кай Хярманд, вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики права Пребывание в состоянии должника само по себе не должно являться препятствием для участия в общественной жизни, получении услуг, в том числе, нельзя неравно обращаться с потребителями в праве использования банковского счета. Целью Министерства юстиции всегда было, чтобы должники производили расчеты именно через банковские счета, а не наличными, поскольку тогда производство намного яснее и понятнее и для судебного исполнителя, и для должника. Также в этом случае обеспечивается сохранение минимального дохода, выплата государственного пособия и так далее.