Инкассо-фирма купила кредитный портфель банка Danske в Эстонии

"Покупка кредитного портфеля Danske Bank в Эстонии позволит усилить ведущие позиции Intrum на рынке и расширить нашу компетенцию в сфере управления активов с залогом», - отметила в переданном BNS пресс-релизе исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

Стороны сделки подписали необходимые договоры и портфель требований уже передан.

Сегмент, связанный с частными клиентами Danske Bank в Эстонии и состоящий из кредитного портфеля частных клиентов общей суммой в 470 млн евро, покупает банк LHV Pank. Стоимость сделки составит порядка 410 млн евро, цена содержит уценку на текущий момент в объеме 39 млн евро.

Intrum это предприятие по обслуживанию кредитов, активно действующее в 25 странах мира. Предприятие обеспечивает работой более 8000 специалистов, работающих на почти 80 000 предприятиях по всей Европе.