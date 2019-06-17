Юри Ратас примет участие в благотворительной толоке Фонда лечения рака

«В Фонд лечения рака нередко обращаются воспитывающие подростков или малышей молодые родители, у которых диагностировали рак. Райво, Аннели, Валентина, Реэда, Эрик, Отт, Наталья – все они обращались к нам в последние месяцы, и их дети мечтают только о том, чтобы мамы и папы жили дальше. В такой ситуации в этом году оказался каждый пятый нуждающийся в нашей помощи», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе Тойво Тянавсуу, руководитель Фонда лечения рака Подаренная жизнь.

«Поскольку Больничная касса не оплачивает дорогие лекарства от рака, мы призываем всех жителей Эстонии в эту праздничную неделю внести свою лепту ради того, чтобы страшный онкологический диагноз не лишил детей своих любимейших родителей».

Благотворительная толока стала ежегодной традицией Фонда лечения рака. В толоке вновь участвует много добровольных помощников фонда, но в этом году к ним попросили присоединиться членов Рийгикогу, министров, советников, президента и работников канцелярии, персонал Больничной кассы и т.д.

Многие из них уже откликнулись на призыв. Среди неравнодушных членов Рийгикогу можно отметить Юри Яансона, Тыниса Мёльдера и Калле Паллинга, отметил Тянавсуу.

Премьер-министр Юри Ратас будет собирать пожертвования для онкобольных 17 июня с 18 часов в торговом центре Кристийне. Министр социальных дел Танель Кийк займется сбором пожертвований в четверг, 20 июня, на Ныммеском рынке.