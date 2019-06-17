Пн, 17.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

В московском аэропорту установили алкорамки

Аэропорт "Домодедово".

ФОТО: SCANPIX/TASS

В аэропорту "Домодедово" сотрудников начали проверять на опьянение с помощью бесконтактных устройств - рамок с алкотестерами. Обязательную проверку теперь проходят сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

Рамки установили на контрольно-пропускном пункте на аэродроме.

Для экспресс-анализа сотруднику достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее. Система моментально проводит анализ и выдает результат. Если сотрудник не пройдет тест, турникет для него не откроется.

Новое оборудование позволило аэропорту автоматизировать медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов, отметил представитель "Домодедово".

О планах аэропорта установить алкорамки для сотрудников стало известно в декабре 2018 года. Компания разместила соответствующий заказ на сайте госзакупок. Цена контракта составила 34 млн рублей.

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