Фото: на таллиннском пляже появилась новая достопримечательность – синее сердце

Инсталляцию можно использовать как рамку для фотографий, в то же время на ее гранях размещены тексты, рассказывающие об истории певческого праздника. В этом году девизом певческого праздника избраны слова Лидии Койдулы „Minu arm” (Моя любовь), отсюда и сердце в качестве символа юбилейного праздника песни и танца.

Спроектированная архитектурным бюро Kino Maastikuarhitektid инсталляция установлена именно на побережье Пальяссааре, так как отсюда открывается уникальный вид на силуэт города.

«Инсталляции символизируют 150-летние традиции праздников песни и танца. Через установленное рядом с Екатерининским причалом сердце виден как силуэт Таллинна, так и сцена Певческого поля, где певческие праздники проводятся уже в течение 90 лет. Благодарим Таллинн за теплый прием!» - сказал один из организаторов юбилейного Певческого праздника Стен Вейденбаум.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, открытое к морю сердце – прекрасный подарок жителям Пыхья-Таллинна.

«Мы можем гордиться тем, что принесенная сюда из Германии традиция певческих праздников свято чтится и сохраняется уже в течение 150 лет. Открытая сегодня инсталляция призвана напомнить нам об этом значительном явлении нашей культурной жизни. В то же время открывающийся вид на морской горизонт напоминает нам о том, что народ, живущий на берегу моря, должен быть всегда готовым к новым вызовам», - отметил Ярвелайд.