Продаваемые в Эстонии продукты опасны? Министерство проведет внеочередную проверку

В понедельник, 17 июня, министр Март Ярвик подписал приказ о проведении аудита. Министерство также подозревает, что в аудите Госконтроля были допущены ошибки в расчетах.

На пресс-конференции, созванной после заявления Госконтроля о том, что система надзора за безопасностью продуктов питания не позволяет оценить реальное содержание пестицидов,министр Март Ярвик сказал, что в ходе нового аудита критично рассмотрят все регуляции и процедуры по проверке безопасности продуктов, включая распределение полномочий и ответственность конкретных должностных лиц.

"Я поручил всем руководителям подведомственных учреждений к 20 августа представить мне обзор предпринятых каждым учреждением шагов для устранения приведенных в аудите Госконтроля недостатков", – сказал Ярвик.