Премьер-министр Латвии: эстонцы начали акцизную войну против нас

Он напомнил, что несколько лет назад оба государства заключили соглашение о том, что Латвия будет повышать акцизный налог, чтобы приблизиться к уровню Эстонии. Латвия тогда обязалась делать это постепенно, чтобы избежать роста объемов контрабанды алкоголя.

«К нашему удивлению, эстонские правительство и парламент решили нарушить данное соглашение. Они внезапно планируют резко снизить акцизный налог», - сказал Кариньш, отметив, что это ставит Латвию в очень неудобную ситуацию, на которую страна вынуждена «отвечать совершенно против своей воли».

«Я ни в коем случае не хочу акцизной войны с Эстонией, но, если эстонцы нарушают соглашение и начинают войну против нас, нам ничего другого не остается, как ответить соответствующим снижением акциза», - заявил глава правительства.

По его словам, для Латвии такой шаг будет означать возвращение «примерно на уровень прошлого года». Латвия надеется, что эстонцы будут готовы сесть за стол переговоров и найти решение, хотя до сих пор все попытки говорить о том, чтобы они не предпринимали этот шаг, были безрезультатными.