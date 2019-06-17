В Таллинне заметили вооруженного человека: полиция развернула спецоперацию

Через несколько минут полиция прибыла на место происшествия, чтобы выяснить, в какой квартире находится мужчина. Работники правопорядка определили квартиру с помощью свидетелей, и около 10 часов сотрудники быстрого реагирования вошли в нее. В то же время спасатели разместили спасательную шлюпку под балконом квартиры.

Мужчина не был найден в квартире, очевидно, что он успел сбежать до поступившего в Центр тревоги звонка. Тем не менее, было обнаружено пять подобных оружию объектов и один подобный гранате объект. Поскольку существовала опасность, что граната может быть взрывчаткой, также была вызвана группа разминирования. Она была убеждена, что это не взрывчатое вещество, а вещество с подозрением на наркотики, после чего оно было отправлено на экспертизу.

Затем с помощью близких сотрудники полиции начали определять местонахождение человека. 35-летний мужчина был задержан на своем рабочем месте, при задержании у него обнаружили холодное оружие. Мужчина добровольно передал все запрещенные предметы, найденные при нем и в его доме, полиции. В случае инцидента было возбуждено дело о нарушении общественного порядка и хранение оружия, запрещенного в гражданской жизни.

Глава правоохранительного бюро Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер заявил, что сообщения об оружии или оружейном объекте становятся все более распространенными. «Люди все больше сообщают о ситуациях, требующих вмешательства полиции. В общественных местах с оружием или похожим на него предметом размахивающий им человек не только беспокоит своих сограждан и их чувство безопасности, но также может рисковать своей собственной безопасностью. Основная задача сотрудников полиции - устранить угрозу, иначе для кого-то похожая ситуация может закончиться трагически », - объяснил Пыдер.