Пн, 17.06.2019
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В Испании убили 13-летнюю девочку из России

Испанская полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: GABRIEL BOUYS / AFP

Полиция Каталонии расследует дело о смерти российской девочки в возрасте 13 лет, тело которой было обнаружено в городе Матаро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт канала TeleCinco.

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

По данным телеканала, мать несколько дней назад уехала в Россию. Женщина не могла связаться с детьми около 30 часов, после чего попросила друзей их проведать. Они и обнаружили тело девочки. Характер ранений на ее теле исключает возможность суицида.

Брата погибшей дома не было, в настоящее время его разыскивает полиция. Соседи заявили, что не видели его уже несколько дней. Семья проживает на территории Испании уже год. 

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