Министра финансов Хельме вызвали на ковер

По словам Юри Ратаса полномочий для вето у министра не было. «Если министр в совете хочет добавить подобные вещи, он должен в тот момент посоветоваться с премьер-министром. В данном случае этого не произошло», - сказал премьер-министр Юри Ратас после встречи с членами комиссии. Он заверил, что уже в пятницу отозвал решение Хельме по реформе ЕСМ.

По словам Ратаса, он уже побеседовал о произошедшем с министром финансов Мартином Хельме и поговорит на эту тему еще. Он отметил, что если член правительства идет в совет, он должен исходить из мандата, переданного ему.

«Комиссия по делам Европейского союза до сих пор исходит из заверенной правительством позиции, что решения ЕСМ принимаются как прописано в действующем договоре — как общий принцип единогласия. Но в исключительных случаях, если есть опасность стабильности всей еврозоны и решение критично в отношении времени, голосование осуществляется по принципу квалифицированного большинства голосов», - сказала центристка, председатель комиссии Аннели Отт. Она добавила, что оценка кризисной ситуации основывается на анализах Европейской комиссии и Европейского центрального банка.

Заместитель председателя комиссии из Социал-Демократической партии Рийна Сиккут отметила, что встреча министров финансов на прошлой неделе не была посвящена отказу от требования единогласия. Речь шла о мерах защиты механизма кризисного управления банковского союза, которые будут созданы и лимиты которых будут установлены единогласно. «Выплаты будут делать с помощью большинства голосов только в кризисной ситуации, когда скорость принятия решений является определяющей. Эти решения могут быть приняты только в рамках, которые были ранее единогласно установлены», - сказала Сиккут.

Премьер-министр пообещал поддержать реформу ЕСМ, в том числе и то, что в экстренной ситуации, если стабильность еврозоны будет в опасности, будет возможность 85 процентами голосов принять решения.

Вчера Мартин Хельме, комментируя ситуацию, сказал, что хотя позиция правительства не дала ему права блокировать реформу Европейского стабилизационного механизма, он не превысил своих полномочий.