Энергетики после встречи с президентом: «На эстонской энергетике надо поставить крест...»

После обеда в Арт-клубе Ro-Ro, президент встретилась в Аувере (Эстонская Электростанция) с правлением Eesti Energia, лидерами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков.

После встречи с энергетиками Керсти Кальюлайд пообщалась с журналистами.

Но главными впечатлениями с Rus.Postimees поделился профсоюзный лидер нарвских энергетиков Андрей Зайцев: «Основная мысль, которую действительно озвучила президент, прозвучала следующим образом – пусть ищут работу и переучиваются. Стало быть, можно говорить о том, что на эстонской энергетике надо поставить крест и заниматься поиском работы».

Профсоюзный лидер нарвских энергетиков Андрей Зайцев сказал, что настроение после встречи с главой государства только ухудшилось. ФОТО: Евгений Рогов

По словам Зайцева, оптимизма и позитивного настроения это, конечно, не добавило: «Я задал вопрос – кто гарантированно и бесперебойно сможет снабжать Эстонию электроэнергией, исходя из недавних событий, связанных со сбоями электричества? В ответе прозвучало, что мы живем на едином европейском рынке, и соседи нам помогут. Но как показывает практика, не всегда те же финские соседи могут нас спасти. На сегодняшний день нам помогает только Россия. Опять же уклончивый ответ, дескать, Европа нас спасет».

На вопрос о социальном напряжении в регионе, рассказал профсоюзный лидер, Керсти Кальюлайд ответила буквально следующее: «Не надо ничего опасаться. Надо озвучить людям, чтобы они шли обучаться и переобучаться». Потом энергетикам показали бумагу из Кассы страхования от безработицы, в которой сказано, что в Нарве и регионе требуется очень много рабочих рук: « Мы объяснили, что, во-первых, уровень зарплат везде очень низкий, а во-вторых, профиль этих рабочих мест абсолютно не подходит нашим работникам».

«Я не могу сказать, насколько это все ответственно со стороны государства, - продолжил Зайцев. - Это слова главы государства. И я не могу судить, ответственное это поведения или нет. Это ее точка зрения. Она не знает, как будет решать правительство по срокам. На сегодняшний день именно в правительстве идут переговоры с министрами о поиске возможных вариантов. Конкретных сроков по сокращению и закрытию еще никто не озвучил. А то, что с июля начнутся применяться вынужденные отпуска, это мы уже знаем».

Зайцев объяснил, что люди ничего хорошего по этому поводу не говорят. Они продолжают уходить, и по собственному желанию, в том числе, даже не дожидаясь вынужденных отпусков: «Ко мне сегодня приходил молодой работник, который отработал пять лет и сказал, что нашел себя другую работу и уходит. Я думаю, что когда работникам начнут предлагать вынужденные отпуска, то мы потеряем еще часть людей. Специалисты не будут сидеть дома, и ждать, когда манна небесная свалится откуда-то. Специалисты уйдут искать себе работу».

Он объяснил, что энергетики не представляют, на кого быстро и безболезненно можно переучиться, а завод производства масла будут строить как минимум три года, понятно, что никто из работников ждать не будет. А об обещанных пособиях глава государства ничего внятного ответить не смогла: «По поводу акций теперь уже будем думать. Повторюсь, эта встреча не принесла ничего позитивного, а настроение даже немного ухудшилось. Что касается будущих решений правительства… будем ждать».