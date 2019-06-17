Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет

28-летняя Изабелла Бразье-Джонс в компании 26-летней подруги Оливии Кура отправилась в двухмесячное путешествие в Америку, однако в Лос-Анджелесе девушек остановили на таможне. Сотрудники аэропорта заподозрили, что туристки собираются остаться в США, и задержали их, передает Lenta.ru.

После интервью и досмотра Куру отпустили, зато Бразье-Джонс подвергли тщательному обыску и поместили в камеру с четырьмя другими женщинами. Это испытание она назвала настоящей пыткой.

Таможенники нашли в телефоне британки сообщение, в котором говорилось об употреблении ею кокаина. Бразье-Джонс созналась, что действительно принимала наркотики в 2017 году.

Кроме того, работники выяснили, что обе девушки уволились с работы, а Бразье-Джонс готовила к сдаче свою квартиру в Лондоне.