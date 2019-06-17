В конторах банка Nordea прошли обыски

Крупнейший банк Северных стран Nordea подтвердил, что датская прокуратура в прошлую среду провела обыски в конторах банка в Дании в связи с расследованием отмывания денег, передает Postimees.
Первой написавшая об этом датская газета Borsen сообщает, что занимающийся серьезными экономическими и международными преступлениями отдел изъял физические и цифровые материалы 12 июня.
Банк подтвердил AFP, что на конторы была проведена облава. Как сообщает банк, офисы были подвергнуты обыску в рамках расследования, посвященного «соблюдению процедур по борьбе с отмыванием денег» в международном бизнес-отделе Nordea. Он отвечает за не скандинавских клиентов.
«Мы в полной мере сотрудничаем с прокуратурой, чтобы они получали всю необходимую информацию», - сказал глава датского отделения Nordea Фрэнк Ванг-Йенсен.
Напомним, что в прошлом году глава Hermitage Capital Management Билл Браудер направил запрос в правоохранительные органы с просьбой расследовать подозрительные операции, которые, по его данным, проводились в 2007-2013 гг. через 365 счетов в Nordea Bank.
По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов, и имевших счета в эстонской "дочке" Danske и литовском Ukio Bank.