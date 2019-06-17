Мартин Рейм покинул пост главного тренера сборной Эстонии по футболу

Поводом для внезапного сбора пишущей, снимающей и вещающей братии стали события произошедшие на прошлой неделе в городе Майнце, где сборная Эстонии проиграла с разгромным счетом 0:8 команде Германии.

Всю неделю в эстоноязычных СМИ обсуждали самое крупное сухое поражение за всю историю эстонского футбола (да, поражение с разницей в восемь мячей было, но в 1922 году наша сборная уступила 2:10). Эстонскому футболу на самых разных уровнях компетентности ставили самые различные диагнозы, причем, как правило, самые неутешительные.

Хотя президент ЭФС, Айвар Похлак, и заявил после матча с немцами, что наставнику команды, Мартину Рейму, отставка не грозит, но течение событий показало, что все-таки менять что-то надо. Под руководством Рейма сборная Эстонии вылетела в слабейшую группу Лиги наций, хотя и набрала четыре очка, а вот в отборе к Евро-2020 пока все три матча проиграны и разница мячей - 1:12.

Логичным решением стала просьба руководства ЭФС к тренерскому штабу сборной проанализировать свои действия и понять, сможет ли этот штаб Мартина Рейма вывести нашу главную футбольную команду из кризиса, либо лучше было бы подать в отставку.

По итогам совещаний тренерский штаб во главе с Мартином Реймом принял решение подать прошение об отставке.