В Эстонии главу Swedbank сняли с должности

Полномочия действующего главы Swedbank Eesti Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены до поступления дополнительной информации. Также покидает банк и совет Прийт Перенс. Изменения вступают в силу сразу.

Совет выбрал председателем правления и и.о. генерального директора Swedbank Eesti Олави Леппа, который до сих пор был директором по рискам Swedbank Eesti. И.о. финансового директора банка и членом правления выбрана Анна Кыйтс, которая до этого работала в Head of Treasury. Данные изменения вступят в силу после подтверждения со стороны надзорного органа.

По словам руководителя Swedbank в странах Балтии Шарлотты Элснитц, сегодняшнее решение обусловлено проходящим внутренним расследованием.