В Эстонии главу Swedbank сняли с должности

Совет эстонского филиала Swedbank сегодня вечером решил внести изменения в правлении Swedbank Eesti. Подобный шаг был вызван внутренним расследованием. Полномочия главы Eesti Swedbank Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены.
Полномочия действующего главы Swedbank Eesti Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены до поступления дополнительной информации. Также покидает банк и совет Прийт Перенс. Изменения вступают в силу сразу.
Совет выбрал председателем правления и и.о. генерального директора Swedbank Eesti Олави Леппа, который до сих пор был директором по рискам Swedbank Eesti. И.о. финансового директора банка и членом правления выбрана Анна Кыйтс, которая до этого работала в Head of Treasury. Данные изменения вступят в силу после подтверждения со стороны надзорного органа.
По словам руководителя Swedbank в странах Балтии Шарлотты Элснитц, сегодняшнее решение обусловлено проходящим внутренним расследованием.
«Как сообщалось ранее, Swedbank в сотрудничестве с независимыми экспертами начал основательное внутреннее расследование, чтобы выяснить, как в банке в прошлом предотвращали отмывание денег и применяли меры по борьбе с ним. Swedbank продолжает всесторонне сотрудничать с различными официальными властями Швеции, США и стран Балтии», - сказала Элснитц.