США вновь перебрасывают военных на Ближний Восток

Ранее в тот же день Пентагон обнародовал новые фотоснимки, которые должны подтвердить причастность Ирана к нападению на два нефтяных танкера в международных водах в Оманском заливе. Один из опубликованных снимков показывает фрагменты магнита, при помощи которого на борту танкера могла быть закреплена мина.

Речь при этом должна идти о той самой мине, которая, по утверждению американской стороны, закрепили на борту одного из танкеров солдаты из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В качестве доказательства этого 14 июня американское военное командование Centcom опубликовало видеозапись, на которой виден, предположительно, катер КСИР, подошедший к танкеру, и люди, которые возятся на стенке его корпуса и, судя по всему, что-то убирают оттуда.

Два нефтеналивных танкера Kokuka Courageous и Front Altair, предположительно, подверглись атаке с неустановленной стороны 13 июня. Повреждения судам могли быть нанесены при помощи взорванных мин. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.