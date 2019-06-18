Вт, 18.06.2019
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В Торонто на чемпионском параде "Рэпторс" произошла стрельба и давка

Чемпионский парад в честь победы «Рэпторс» в плей-офф НБА.

ФОТО: Julian Avram / ZUMAPRESS.com

В Торонто проходил чемпионский парад в честь победы «Рэпторс» в плей-офф НБА, на котором присутствовало около полутора миллиона болельщиков, сообщает sports.ru.

В какой-то момент часть фанатов начала в панике разбегаться. Сообщается о стрельбе в районе проведения мероприятия.

Четыре выстрела, предположительно, прозвучали на площади Натана Филлипса.

Пострадали два человека. Они получили серьезные травмы, но их жизням ничего не угрожает. Два человека задержаны.

Организаторы прогнозировали, что парад посетят примерно 2 миллиона человек.

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