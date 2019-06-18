Подозреваемый в покупке секс-услуг у подростка бывший соцдем остался без работы

Ставший фигурантом уголовного дела о покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка бывший член правления Социал-демократической партии Тыну Интс (54) подал в отставку с поста руководителя Центра Йоханнеса Михельсона, передает Rus.ERR.
Как сообщили ERR в организации, совет центра в ближайшее время соберется для того, чтобы назначить нового заведующего.
Центр Йоханнеса Михельсона оказывает различные социальные услуги прибывающим в Эстонию мигрантам.
Накануне стало известно, что Тыну Интс вошел в число 18 лиц, которых подозревают в покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка.
По данным прокуратуры, 18 человек, задержанных по уголовному делу, не были знакомы друг с другом.