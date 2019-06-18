Вт, 18.06.2019
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  • Подозреваемый в покупке секс-услуг у подростка бывший соцдем остался без работы

Подозреваемый в покупке секс-услуг у подростка бывший соцдем остался без работы

Тыну Интс.

ФОТО: Kristjan Teedema

Ставший фигурантом уголовного дела о покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка бывший член правления Социал-демократической партии Тыну Интс (54) подал в отставку с поста руководителя Центра Йоханнеса Михельсона, передает Rus.ERR.

Как сообщили ERR в организации, совет центра в ближайшее время соберется для того, чтобы назначить нового заведующего.

Центр Йоханнеса Михельсона  оказывает различные социальные услуги прибывающим в Эстонию мигрантам.

Накануне стало известно, что Тыну Интс вошел в число 18 лиц, которых подозревают в покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка.

По данным прокуратуры, 18 человек, задержанных по уголовному делу, не были знакомы друг с другом.

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