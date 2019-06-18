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  • На озере Пюхаярв сотрудник береговой охраны спас девочку, которую столкнули в воду

На озере Пюхаярв сотрудник береговой охраны спас девочку, которую столкнули в воду

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Озеро Пюхаярв.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вчера сотрудник береговой охраны G4S спас на озере Пюхаярв девочку-подростка, которая могла утонуть из-за того, что проходивший мимо маленький мальчик неожиданно столкнул ее в воду.

Семнадцатого июня в 15:35 на пляже Пюхаярв сотрудники береговой охраны G4S заметили, как мальчик шести-семи лет столкнул с настила в воду девочку-подростка, которая, оказавшись в водоеме, испугалась и могла утонуть. Глубина озера в том месте составляет около двух метров, и подростку было сложно держаться на поверхности воды. 

Сотрудник береговой охраны поспешил на помощь девочке и помог ей выбраться на мелководье. 

В первой помощи спасенная не нуждалась, однако находилась в состоянии шока и плакала. Спасатели на воде помогли ей успокоиться и спросили, сможет ли она самостоятельно добраться до дома. Девочка ответила утвердительно. 

Мальчик и девочка не были знакомы. Почему мальчик столкнул девочку в воду – неизвестно.

Девочка была на пляже с подругой-ровесницей, без родителей. Мальчик находился на пляже с группой детского сада. Воспитательница побеседовала о произошедшем и с мальчиком, и с девочкой, которую он толкнул в воду.

Неожиданно толкать кого-либо в воду очень опасно, поскольку упавший в водоем человек может запаниковать и утонуть.

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