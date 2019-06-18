На озере Пюхаярв сотрудник береговой охраны спас девочку, которую толкнули в воду

Семнадцатого июня в 15:35 на пляже Пюхаярв сотрудники береговой охраны G4S заметили, как мальчик 6–7 лет столкнул с настила в воду девочку-подростка, которая, оказавшись в водоеме, испугалась и могла утонуть. Глубина озера в том месте составляет около двух метров, и подростку было сложно держаться на поверхности воды.

Сотрудник береговой охраны поспешил на помощь девочке и помог ей выбраться на мелководье.

В первой помощи спасенная не нуждалась, однако она находилась в состоянии шока и плакала. Спасатели на воде помогли ей успокоиться и спросили, сможет ли она самостоятельно добраться до дома. Девочка ответила утвердительно.

Мальчик и девочка не были знакомы. Почему мальчик толкнул девочку в воду – неизвестно.

Девочка была на пляже с подругой-ровесницей, ее родителей на пляже не было. Мальчик находился на пляже с группой детского сада. Воспитательница побеседовала о произошедшем и с мальчиком, и с девочкой, которую он толкнул в воду.