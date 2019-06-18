Полиция: больше всего краж из жилых помещений происходит на выходных

В прошлом году было совершено 755 краж из жилых помещений. По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович, краж из частных домов и квартир становится все меньше, но всегда можно защитить свое имущество еще лучше.

«Хотя число краж из домов и квартир в Харьюмаа и уменьшилось, их все равно регистрируется достаточно много. За Харьюмаа по числу совершаемых краж следуют Ида-Вирумаа и Тартумаа», - говорит Митрахович.

В Таллинне число краж в прошлом году уменьшилось на треть, больше всего таких происшествий было зарегистрировано в Ласнамяэ, Кесклинне и Пыхья-Таллинне. Из других городов чаще совершали кражи в Тарту, Нарве, Пярну и Кохтла-Ярве.

«Основная часть краж совершается через открытые окна и не запертые на ключ двери. Краж, в ходе которых взламывают двери, окна или замки, становится все меньше. Их больше там, где хозяин, сам того не желая, сделал за вора половину работы», - говорит Митрахович.

Советы полиции Закрывайте дверь на замок, даже если вы дома.

Если вы уходите из дома или ложитесь спать, закрывайте двери на замок, а также закрывайте окна, если к ним есть доступ с улицы или крыши.

Убедитесь, что ваше имущество надежно защищено, например, велосипед и газонокосилка в сарае или подвале на замке, ключ от автомобиля Smart-Key в футляре.

Знайте, кто ваши соседи. Рассмотрите возможность присоединения к движению соседского дозора Naabrivalve. Если вы отлучились из дома на долгое время, проинформируйте об этом благонадежных соседей и попросите их забирать вашу почту.

Если вы заметите в своем районе вызывающих подозрение людей, сообщите об этом по номеру 112.

Сделайте пометки на ценных вещах, например, инструментах, велосипеде, ценной электронике, сделайте фотографии вещей и сохраните их. Вещи с пометкой ворам тяжелее сбыть, a хозяину легче опознать свое имущество среди нескольких похожих вещей.

Ни в коем случае не покупайте вещь, если вы не уверены до конца, что ее продает законный владелец. О возможной украденной вещи сообщите полиции.

При необходимости установите систему сигнализации или воспользуйтесь услугами охранной фирмы.

Не стоит сообщать в социальных сетях, что вы уехали в отпуск. Для профессиональных воров такой публичных пост с фото - приглашение в гости.

Не приглашайте домой незнакомых людей. Убедитесь, что постучавшийся к вам дверь является именно тем, кем представился. В случае подозрения свяжитесь с фирмой, представителем которой человек назвался, если у вас не был заранее назначен домашний визит, или позвоните в полицию, если поведение человека указывает на злой умысел.

Если вы видите на дверях или окнах своего жилища следы взлома, не заходите домой, а сразу позвоните по номеру 112 в полицию.