В Рапла у 86-летней женщины отобрали кошелек: она упала с лестницы и ударилась лицом о тротуар

По данным прокуратуры, 7 марта около 11 утра у раплаского бизнес-центра на Таллиннском шоссе находившийся в состоянии алкогольного опьянения Эдуард увидел, как 86-летняя женщина кладет деньги в кошелек. Пенсионерка опустила кошелек в пластиковый пакет, после чего мужчина напал на ее и силой вырвал его из рук. Добычей преступника стал кошелек с 300 евро.