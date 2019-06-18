Вт, 18.06.2019
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  • В Рапла у 86-летней женщины отобрали кошелек: она упала с лестницы и ударилась лицом о тротуар

В Рапла у 86-летней женщины отобрали кошелек: она упала с лестницы и ударилась лицом о тротуар

Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maarja Möldre

В марте этого года 41-летний Эдуард совершил жестокое ограбление пожилой женщины в Рапла. Накануне Пярнуский уездный суд приговорил его к условному лишению свободы, передает Rus.ERR.

По данным прокуратуры, 7 марта около 11 утра у раплаского бизнес-центра на Таллиннском шоссе находившийся в состоянии алкогольного опьянения Эдуард увидел, как 86-летняя женщина кладет деньги в кошелек. Пенсионерка опустила кошелек в пластиковый пакет, после чего мужчина напал на ее и силой вырвал его из рук. Добычей преступника стал кошелек с 300 евро.

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