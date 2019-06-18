В Рапла у 86-летней женщины отобрали кошелек: она упала с лестницы и ударилась лицом о тротуар

В марте этого года 41-летний Эдуард совершил жестокое ограбление пожилой женщины в Рапла. Накануне Пярнуский уездный суд приговорил его к условному лишению свободы, передает Rus.ERR.
По данным прокуратуры, 7 марта около 11 утра у раплаского бизнес-центра на Таллиннском шоссе находившийся в состоянии алкогольного опьянения Эдуард увидел, как 86-летняя женщина кладет деньги в кошелек. Пенсионерка опустила кошелек в пластиковый пакет, после чего мужчина напал на ее и силой вырвал его из рук. Добычей преступника стал кошелек с 300 евро.