Легенда "Ромы" со скандалом покинул клуб: "Лучше б я умер!"

Бывший капитан «Ромы» завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего стал директором клуба.
«Если я вернусь в «Рому», то клубу нужен новый владелец. В первую очередь. Если бы новые владельцы поверили в меня, то это было бы здорово.
Могу сказать,что я никогда не причиню вреда клубу. Это намного тяжелее, чем уходить как игроку. Оставить «Рому» – все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.
За эти годы многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в этом клубе. Это мне мешает.
Это была не моя вина, потому что у меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в проект полностью. В первый год это, может быть, допустимо. Но во второй год я понял, что хочу работать, но мы никогда не собирались вместе, никогда не помогали друг другу.
Они знали мои намерения и то, как много я хотел дать этому клубу. Но они никогда не хотели, чтобы я был здесь. Они исключали мое участие из каждого решения», – сказал Тотти.
«Рома» выступила с официальным заявлением относительно ухода Франческо Тотти из клуба.
«Клуб крайне разочарован тем, что Франческо Тотти объявил, что решил покинуть клуб и отказаться от поста технического директора «Ромы». Мы предложили ему эту роль после ухода Мончи и ждали его ответа.
Мы полагали, что роль, предложенная Франческо, – одна из самых серьезных в клубе, требует, очевидно, полной самоотдачи и приверженности, что и ожидается от всех топ-менеджеров клуба.
Мы были готовы проявить терпение в случае с Франческо и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого управленца. Чтобы это продемонстрировать, ему и предложили должность технического директора. Как мы полагали, в этой роли он смог бы вырасти, а мы бы поддержали его.
Хотя мы понимаем, как ему, должно быть, тяжело принять решение покинуть «Рому» после 30 лет, мы считаем, что его у него причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе.
Что касается неоднократных упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, собранной им в СМИ по всему миру, мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба. Этот сценарий был бы очень чувствительным для клуба.
Группа инвесторов не намерена выставлять «Рому» на продажу ни сейчас, ни в будущем. Мы желаем Франческо только удачи в том, что он решит делать дальше», – говорится в заявлении.