Легенда "Ромы" со скандалом покинул клуб: "Лучше б я умер!"

Бывший капитан «Ромы» завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего стал директором клуба.

«Если я вернусь в «Рому», то клубу нужен новый владелец. В первую очередь. Если бы новые владельцы поверили в меня, то это было бы здорово.

Могу сказать,что я никогда не причиню вреда клубу. Это намного тяжелее, чем уходить как игроку. Оставить «Рому» – все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.

За эти годы многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в этом клубе. Это мне мешает.

Это была не моя вина, потому что у меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в проект полностью. В первый год это, может быть, допустимо. Но во второй год я понял, что хочу работать, но мы никогда не собирались вместе, никогда не помогали друг другу.

Они знали мои намерения и то, как много я хотел дать этому клубу. Но они никогда не хотели, чтобы я был здесь. Они исключали мое участие из каждого решения», – сказал Тотти.

«Рома» выступила с официальным заявлением относительно ухода Франческо Тотти из клуба.

«Клуб крайне разочарован тем, что Франческо Тотти объявил, что решил покинуть клуб и отказаться от поста технического директора «Ромы». Мы предложили ему эту роль после ухода Мончи и ждали его ответа.

Мы полагали, что роль, предложенная Франческо, – одна из самых серьезных в клубе, требует, очевидно, полной самоотдачи и приверженности, что и ожидается от всех топ-менеджеров клуба.

Мы были готовы проявить терпение в случае с Франческо и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого управленца. Чтобы это продемонстрировать, ему и предложили должность технического директора. Как мы полагали, в этой роли он смог бы вырасти, а мы бы поддержали его.

Хотя мы понимаем, как ему, должно быть, тяжело принять решение покинуть «Рому» после 30 лет, мы считаем, что его у него причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе.

Что касается неоднократных упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, собранной им в СМИ по всему миру, мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба. Этот сценарий был бы очень чувствительным для клуба.