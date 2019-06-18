Комиссия по делам Европейского союза ожидает от Мартина Хельме объяснений в связи с нарушением мандата Рийгикогу

«Комиссия по делам Европейского союза до сих пор исходила из утвержденной правительством позиции, согласно которой решения по ЕСМ выносятся на основании указанного в договоре, т.е. как правило единогласно. В исключительных случаях, когда речь идет о стабильности всей еврозоны и решение необходимо принять в кратчайшие сроки, голосование идет по принципу квалифицированного большинства», – сказала председатель комиссии Аннели Отт. Она добавила, что решение об объявлении кризисной ситуации выносится на основании анализов Европейской комиссии и Европейского центрального банка.

Заместитель председателя Рийна Сиккут отметила, что на прошедшем на прошлой неделе заседании министров финансов речь шла не об отказе от требований единогласного принятия решений. «Вопрос касался меры защиты механизма разрешения кризисов Банковского союза. Она будет создана и ее лимиты должны быть установлены единогласно. Выплаты из этого механизма будут делаться только в критических ситуациях, где скорость принятия решений – основной фактор. Решения будут приниматься большинством голосов. Это решения можно будет принимать лишь в рамках, ранее установленных единогласно», – сказала Сиккут.

На заседании 10 июня комиссия поддержала позиции правительства по вопросам реформы ЕСМ от 22 ноября 2018 г. Согласно статье 1524 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, комиссия по делам ЕС имеет право от имени Рийгикогу принять позицию. Правительство обязано этой позиции придерживаться. Если член правительства не делает этого, он обязан при первой возможности представить комиссии обоснования такого решения.