За шесть лет травля в школах снизилась на одну треть

Количество жертв больше всего уменьшилось в школах, используемых программу дольше всего, то есть, в течение 6 лет - с 21,5% до 14,1%. В этих школах, так называемых школах KiVa со стажем, число жертв травли осталось в пределах 14% по сравнению с прошлым годом. Это может указывать на то, что программа KiVa постоянно помогает уменьшать травлю даже без существенных общественных и политических изменений, но на продолжительное снижение может уйти больше времени, чем ушло до сих пор.

"Мы можем уже шестой год подряд утверждать, что последовательная работа по предотвращению и вмешательству в случае травли и задействование всей школы оказывает позитивное влияние - из года в год уменьшается количество жертв травли", - говорит директор ЦУ "Школа без травли" Трийн Тоомесаар. "Всё чаще у меня в голове возникает вопрос: куда и как дальше? Другими словами, что и как делается на государственном уровне для того, чтобы каждый ученик смог бы учиться в школе, где используют научно-обоснованные инструменты для предотвращения и разрешения случаев травли?", - добавляет Тоомесаар.

По ее словам, ЦУ "Школа без травли" прилагает все возможные усилия для того, чтобы численность жертв травли в школах Эстонии в течение нескольких лет снизилась до 10%, что было бы очень близко к самому лучшему результату в мире.

"Можно отметить позитивную связь между точным использованием действий программы KiVa и её результативностью. Особенно важно, чтобы все школы, но прежде всего те, которые достигли уровня численности жертв 14%, продолжали действовать осознанно и систематически," - сказала лектор ЦУ "Школа без травли" и координатор исследований Кристийна Трейал. "Очень важно продолжать действовать, так как исследования, сделанные в Норвегии, показывают, что при прекращении использования программы, предотвращающей травлю, школа теряет за два года весь достигнутый успех. Уменьшение травли должно быть постоянной и неотъемлемой частью школьной жизни".

По словам Трейал, все страны, участвующие на недавнем международном антибуллинговом форуме World Anti-Bullying Forum признали, что учёные могут предложить различные практики и методы с доказанным влиянием, которые разрабатывались десятилетиями. "Но эти знания не всегда доходят до учителей и учеников, частично потому, что школы не всегда готовы принимать эту информацию. Наша задача - донести до школ Эстонии, а также перевести самые лучшие знания и практики мира для того, чтобы школы могли их использовать в качестве самых лучших инструментов и приёмов для работы", - пояснила Трейал.