Фото: известный эстонский политик продает легендарную недвижимость

Итак, в продажу поступила уникальная недвижимость: капитально отремонтированная, с любовью отреставрированная мыза с надворными постройками.

Мыза Кыуэ, а это о ней идет речь, является одной из самых старых мыз в Харьюмаа. Впервые она упомянута в хрониках в 1241 году. В 1832 году ее купил знаменитый путешественник Отто фон Коцебу, чьими путевыми заметками вдохновлялись дизайнеры, создавшие необычный интерьер мызы. Сейчас мыза принадлежит Ээрику Нийлесу Кроссу, сыну писателя Яана Кросса.

ФОТО: KV.EE

В мызе с длинной интересной историей сейчас находятся бутик-отель, ресторан и помещения для проведения меровприятий. К мызе относится участок площадью 15 гектаров, из которых 8,5 га занимает лес.

В 2012 году на мызе и близлежащих постройках была проведена капитальнейшая реновация, которая включала в себя замену всех техносистем: водопровод и канализация, электричество и отопление.

ФОТО: KV.EE

В главном здании три этажа, вдобавок имеется углубленный подвал, где расположены кухня, винный погреб и ресторан.

На первом этаже - большой бальный зал с верандой и выходом на террасу и в сад, два зала средних размеров, из одного из них также выход на террасу. Также на первом этаже два обеденных зала, каминный зал, сигарный салон, приемная с картинной галереей, гардеробная, большой коридор.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже номера отеля: двухкомнатный свит, еще два свита и шесть номеров с ванными комнатами, библиотека и подсобное помещение. На третьем этаже два мансардных свита, контора, технические помещения.

В бывшей конюшне - гостиница, где номера с балконами соседствуют с банным комплексом с бассейном и помещениями для проведения мероприятий.

ФОТО: KV.EE