Вт, 18.06.2019
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Галерея: в Мустамяэ сносят известный когда-то автосалон

Находившийся в Мустамяэ автосалон Рено, бывший когда-то жемчужиной обанкротившегося продавца автомобилей Kommest Auto, снесли, чтобы на его месте построить супермаркет немецкой сети Lidl. 

Здание находилось на углу улиц Сыпрузе и Линну теэ. Как было сказано ранее, в прошлом там был салон продажи автомобилей Kommest Auto AS. Принадлежавшее бизнесмену Тоомасу Рюютману предприятие было объявлено банкротором в 2010 году.

Руководитель и владелец Kommest Auto Тоомас Рюютманн

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Известно, что участок по адресу Сыпрузе 153 был приобретен два года назад немецкой розничной сетью Lidl, которая пообещала в ближайшее время открыть свой первый магазин в Эстонии. Представительство Lidl в Эстонии начало выдвигать проектные условия.

Площадь участка Сыпрусе 153 в Мустамяэ составляет 6913 квадратных метров, а площадь под застройку составляет 40% или 2765 квадратных метров.

Несмотря на то, что на объекте может быть построено до трех четырехэтажных зданий, согласно данных городского планирования Таллинна, Lidl планирует построить там двухэтажное здание.

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