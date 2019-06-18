Галерея: в Мустамяэ сносят известный когда-то автосалон

Здание находилось на углу улиц Сыпрузе и Линну теэ. Как было сказано ранее, в прошлом там был салон продажи автомобилей Kommest Auto AS. Принадлежавшее бизнесмену Тоомасу Рюютману предприятие было объявлено банкротором в 2010 году.

Руководитель и владелец Kommest Auto Тоомас Рюютманн ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Известно, что участок по адресу Сыпрузе 153 был приобретен два года назад немецкой розничной сетью Lidl, которая пообещала в ближайшее время открыть свой первый магазин в Эстонии. Представительство Lidl в Эстонии начало выдвигать проектные условия.

Площадь участка Сыпрусе 153 в Мустамяэ составляет 6913 квадратных метров, а площадь под застройку составляет 40% или 2765 квадратных метров.