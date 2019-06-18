Вт, 18.06.2019
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  • Пограничники обнаружили в Тартуском уезде двух гастарбайтеров-нелегалов из Украины

Пограничники обнаружили в Тартуском уезде двух гастарбайтеров-нелегалов из Украины

Пограничники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Laura Oks

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны на этой неделе задержали в Тартуском уезде двоих нелегальных работников.

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба ведомства, уточнив, что в понедельник чиновники пограничной службы провели проверку нескольких предприятий уезда с целью выяснить, нет ли среди работников нелегалов.

Контрольный рейд коснулся одного юридического и 15 физических лиц, проверка выявила двоих граждан Украины, чья кратковременная рабочая командировка в Эстонию не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.

По данным Лыунаской префектуры, гражданам Украины был выписан штраф на сумму в 40 евро каждому.

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