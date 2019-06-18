Пограничники обнаружили в Тартуском уезде двух гастарбайтеров-нелегалов из Украины

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны на этой неделе задержали в Тартуском уезде двоих нелегальных работников.
Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба ведомства, уточнив, что в понедельник чиновники пограничной службы провели проверку нескольких предприятий уезда с целью выяснить, нет ли среди работников нелегалов.
Контрольный рейд коснулся одного юридического и 15 физических лиц, проверка выявила двоих граждан Украины, чья кратковременная рабочая командировка в Эстонию не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.
По данным Лыунаской префектуры, гражданам Украины был выписан штраф на сумму в 40 евро каждому.