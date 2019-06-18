Пять мест в Финляндии, где можно сделать самые красивые фотографии для Инстаграма

СТАРЫЙ ГОРОД ПОРВОО

В Порвоо достаточно мест для замечательных снимков: на берегу реки на фоне красных домиков, в уютном кафе или на красочной городской улице. Сейчас в Instagram в моде фотографии на фоне цветных стен. Возможно, поэтому ежегодно Порвоо посещает более 1,6 миллиона туристов.

PORVOO VANALINN ФОТО: Julia Kivela

НАСТЕННЫЕ РОСПИСИ В КАНТОЛА

В районе Кантола финского города Хямеэнлинна находятся гигантские граффити Гвидо ван Хелтена. Грандиозные произведения австралийского художника известны во всем мире, а граффити в Кантола являются крупнейшими в Северных странах. 50- метровый шедевр потрясает воображение даже на ленте в Instagram. Граффити Гвидо ван Хелтена можно найти и в Таллинне. На стене дома номер 71 по Тартускому шоссе красуется творение рук его – «Девушка с острова».

ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ НУУКСИО

Нет лучшего способа сообщить друзьям о своём путешествии, чем отправить им фотографию, сделанную на туристской тропе. На лесных тропах в парке Нууксио можно насладиться свежим воздухом, тишиной и нетронутой природой, которая буквально просится в объектив фотоаппарата. Если лесной пейзаж не впечатляет, возьмите напрокат каноэ и прокатитесь по зеркальной озёрной глади.

NUUKSIO ФОТО: Shutterstock

ЗАКАТ НА ОЗЕРЕ САЙМА

Как не поместить в соцсети фотографию знаменитых озёр наших северных соседей. На озере Сайма вас ждут незабываемые закаты и рассветы, во время которых небо окрашивается во все оттенки оранжевого, красного и фиолетового. Любителям культурого отдыха будет интересно посетить города, расположившиеся на берегу озера Сайма. Например, в крепости Олавинлинна в городе Савонлинна в июле проходит один из самых знаменитых оперных фестивалей мира – фестиваль Савонлинна.

SAIMAA ФОТО: Visit Finland

СМОТРОВАЯ БАШНЯ НЯСИННЕУЛА

Разумеется, нельзя обойтись и без фотографий еды. В ресторане смотровой башни Нясиннеула, расположенной в луна-парке Сяркянниеми, готовят вкусные блюда, которые при этом ещё и радуют глаз. Здесь можно не только вкусно поесть, но и запечатлеть вид на Тампере, открывающийся с высоты 124 метров. Уникальной эту смотровую башню делает тот факт, что она вращается, совершая полный оборот за 45 минут.

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