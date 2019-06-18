Белорусы удивили квартирой с десятком пианино и роялей

В Минске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с одиннадцатью фортепиано. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал REALTY.TUT.BY.
Восемь из них установлены в гостиной, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров. Еще три музыкальных инструмента обнаружились в детских комнатах.
Квартира расположена в кирпичном доме на улице Грибоедова в Центральном районе Минска. Ее площадь — 140 квадратных метров. Жилье с необычным содержимым оценили в 319 тысяч долларов.
Как рассказал REALTY.TUT.BY агент, занимающийся продажей объекта, квартира принадлежит семье меломанов. Они коллекционируют фортепиано и обещают самостоятельно вывезти все инструменты после заключения сделки.