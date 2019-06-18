Белорусы удивили квартирой с десятком пианино и роялей

Восемь из них установлены в гостиной, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров. Еще три музыкальных инструмента обнаружились в детских комнатах.

ФОТО: realt.by

Квартира расположена в кирпичном доме на улице Грибоедова в Центральном районе Минска. Ее площадь — 140 квадратных метров. Жилье с необычным содержимым оценили в 319 тысяч долларов.