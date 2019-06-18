Самые увлекательные места в Финляндии, которые недоступны обычным туристам

Остров Кимито

Вместо того, чтобы подражать другим туристам, возьмите пример с местных жителей и отправьтесь на остров Кимито, чтобы сполна насладиться отдыхом. Здесь можно проводить долгие дни на пляже, а вечера в сауне, играть в диск-гольф и посещать рестораны c домашней кухней. Чтобы полностью слиться с обитателями острова, снимите на пару дней дачный домик, чтобы без спешки ознакомиться с жизнью на острове.

KIMITO ФОТО: Shutterstock

Музей муми-троллей

Хотя большая часть туристов отправляется прямо в Страну муми-троллей, мы рекомендуем вам посетить Тампере, где расположен единственный в мире Музей муми-троллей. В этом интерактивном музее вы найдёте оригинальные произведения Туве Янссон и уникальные интерьеры, в которых чувствуешь себя так, будто попал в книгу. Музей не создан исключительно для детей или взрослых. Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, как и в творчестве Туве Янссон!

MUUMI MUUSEUM ФОТО: Shutterstock

Кенкяверо

Все знают, где Дед Мороз живёт зимой, и каждый год тысячи людей отправляются к далекому северному полюсу, чтобы его увидеть. Однако гораздо реже Деда Мороза навещают летом, которое он проводит в усадьбе Кенкяверо, недалеко от города Миккели. Воспользуйтесь шансом познакомиться с Дедом Морозом, когда у него больше времени для общения с гостями. Помимо летней резиденции Деда Мороза, в Кенкяверо вы найдёте сказочно красивый цветник, а в городе Миккели – магазины, кафе и рестораны.

Кафе «Хелми» в Порвоо

Хотя старый город Порвоо с его спокойными улочками пользуется у туристов большой популярностью, здесь найдутся места, которые посещают и рекомендуют даже местные жители. Например, они очень хвалят домашнюю пекарню «Хелми» за булочки и пирожные, которые привлекают своей простотой. Из кафе открывается красивый вид на оживленную городскую улицу.

HELIMI KOHVIK ФОТО: Julia Kivela

Общественная сауна «Райапортти» в Тампере

Если вы хотите отдохнуть в городе, но Хельсинки кажется слишком шумным, смело отправляйтесь в Тампере, который считается «столицей» саун. Церемонию присвоения городу этого титула провели в старейшей общественной сауне Финляндии «Райапортти», которая находится в Писпала и работает уже с 1906 года. Кстати, знаете ли вы, что в Финляндии насчитывается в общей сложности около двух миллионов саун?

SAUN ФОТО: Visit Finland