Условия жизни финских заключённых

Крупнейший экспонат музея – это само тюремное здание, которое использовалось до 1993 года. Здание было построено в XIX веке и при его строительстве взяли за образец американские тюрьмы, в которых камеры находились по обе стороны коридора. Это была первая подобная тюрьма в Финляндии.

Поскольку тюрьму ещё совсем недавно использовали по назначению, здесь в нетронутом виде сохранились многие камеры вместе с надписями на стенах и вещами заключённых. Кроме того, в музее устраивают временные выставки, например на тему того, как и почему в тюрьме стали проводить занятия по математике, чтению и письму.

Обновленный музей стремится дать представление о повседневной жизни заключённых, демонстрируя посетителям настоящие помещения и атмосферу тюрьмы. Также здесь можно ознакомиться с воспоминаниями заключённых и надзирателей о жизни в тюрьме.

Hameenlinna ФОТО: Visit Finland

Однако история тюрьмы в Хямеэнлинна не ограничивается только этим. Этот город уже давно считался тюремным из-за крепости Хяме, камеры которой используются со времен Средневековья. В 1837–1972 годах в крепости располагалась тюрьма, а музей был основан здесь только в 1979 году. Посещая Хямеэнлинна, обязательно стоит зайти и в крепость, в которой можно познакомиться с жизнью и бытом XIII века.

Если вы едете в Хямеэнлинна, стоит провести там больше времени. В этом городе находятся крупнейшие в Северных странах граффити художника Гвидо ван Хелтена. Также здесь можно посетить дом, где родился создатель мелодии гимна Эстонии и Финляндии – композитор Ян Сибелиус, прогуляться в парке Ауланко или перекусить в уютном кафе.