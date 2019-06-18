Условия жизни финских заключённых

В начале мая в бывшей тюрьме Хямеэнлинна в Финляндии был открыт музей, в котором можно увидеть, как и в каких условиях когда-то жили заключённые. Музей знакомит посетителей с историей финских тюрем и с жизнью заключённых за решеткой.
Крупнейший экспонат музея – это само тюремное здание, которое использовалось до 1993 года. Здание было построено в XIX веке и при его строительстве взяли за образец американские тюрьмы, в которых камеры находились по обе стороны коридора. Это была первая подобная тюрьма в Финляндии.
Поскольку тюрьму ещё совсем недавно использовали по назначению, здесь в нетронутом виде сохранились многие камеры вместе с надписями на стенах и вещами заключённых. Кроме того, в музее устраивают временные выставки, например на тему того, как и почему в тюрьме стали проводить занятия по математике, чтению и письму.
Обновленный музей стремится дать представление о повседневной жизни заключённых, демонстрируя посетителям настоящие помещения и атмосферу тюрьмы. Также здесь можно ознакомиться с воспоминаниями заключённых и надзирателей о жизни в тюрьме.
Однако история тюрьмы в Хямеэнлинна не ограничивается только этим. Этот город уже давно считался тюремным из-за крепости Хяме, камеры которой используются со времен Средневековья. В 1837–1972 годах в крепости располагалась тюрьма, а музей был основан здесь только в 1979 году. Посещая Хямеэнлинна, обязательно стоит зайти и в крепость, в которой можно познакомиться с жизнью и бытом XIII века.
Если вы едете в Хямеэнлинна, стоит провести там больше времени. В этом городе находятся крупнейшие в Северных странах граффити художника Гвидо ван Хелтена. Также здесь можно посетить дом, где родился создатель мелодии гимна Эстонии и Финляндии – композитор Ян Сибелиус, прогуляться в парке Ауланко или перекусить в уютном кафе.
Чтобы добраться до Хямеэнлинна, удобнее всего будет отправиться в путь на экспрессе Tallink и автомобиле, но при желании можно также пересесть на автобус или поезд. Если вы выбрали поездку на автомобиле, берите с собой друзей, ведь с автопакетом Tallink третьему, четвертому и пятому пассажиру в автомобиле проезд бесплатный. Купите билет на сайте Tallink.