Программа «Арендуйте финна на лето»

Подать заявку на участие в программе «Арендуйте финна», или «Rent a Finn», смогли все желающие по всему миру, а имена выбранных счастливчиков были объявлены в мае. Чтобы измерить свою удовлетворенность жизнью (и потребность в финском гиде), можно использовать специально созданный тест.

Visit Finland хочет показать миру, как живут местные жители и почему, согласно исследованиям, Финляндия является самой счастливой страной. Считается, что причина этого – естесвенный образ жизни, который обеспечивает тишину и покой в стремительно меняющемся мире. Как раз для туристов, нуждающихся в отдыхе, финны выбрали любимые места в своей стране. В перечень таких мест попали острова, достопримечательности, озера с зеркальной гладью и туристские тропы.

Хямеэнлинна

В четырех километрах от города Хямеэнлинна находится парк-заповедник Ауланко, в котором красивые берега озер сочетаются с историческими местами и крепостью Хяме. В парке проложены туристские тропы. В средневековой крепости Хяме некогда располагалось шведское войско. Также ее использовали в качестве тюрьмы и зернохранилища.

Hameenlinna ФОТО: Visit Finland

Матильдедал

Матильдедал – живописная маленькая деревушка прямо посреди национального парка Тейо в Южной Финляндии. Здесь имеется всё необходимое для отдыха и любования природой. Можно отправиться на прогулку, сходить в поход или прокатиться на каноэ – ограничений нет. Переночевать можно в палатке, в кемпинге, или в местном отеле.

Остров Кимито

Помимо тысяч озер, в Финляндии есть и множество островов. Остров Кимито – один из многих, облюбованных местными жителями. Здесь можно проводить долгие дни на пляже, а вечера в сауне, играть в диск-гольф и посещать рестораны с домашней кухней. Жители острова всегда предлагают гостям свежую рыбу, вкусные пироги и хорошую компанию.

KIMITO ФОТО: Shutterstock

Лесные тропы в национальном парке Нууксио

Тропы различаются длиной и окружающим ландшафтам. Длина самой короткой тропы составляет 1,5 км, а самая длинная тянется на целых 110 км. Национальный парк Нууксио привлекает посетителей свежим воздухом, лесной зеленью и живописными озёрами. Поскольку парк расположен недалеко от Хельсинки, его удобно посещать и жителям столицы.

NUUKSIO ФОТО: Shutterstock