За 30 лет население Земли увеличится на два миллиарда человек

50 процентов прироста населения в следующие три десятилетия произойдут за счет девяти стран – Индии, Нигерии, Пакистана, ДР Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. В 2027 году, предсказывают аналитики, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения. Количество жителей тропической Африки к 2050 году удвоится.

«Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения», – сказал Лю Чжэньмин, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

Авторы доклада подтверждают, что население планеты стареет, этот процесс особенно заметен в странах Европы и Северной Америки. В 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до 5 лет.

Главные причины старения мирового населения – увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости. По данным доклада, сегодня в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка на одну женщину.

Эксперты подчеркивают, что уменьшение доли работоспособного населения ведет к серьезным проблемам, в частности связанных с социальным обеспечением пожилых людей, выплатой пенсий, изменением динамики на рынке труда.