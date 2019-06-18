Вт, 18.06.2019
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За 30 лет население Земли увеличится на два миллиарда человек

Население Китая сокращается и в будущем Индия его обгонит.

ФОТО: STR / AFP

Население планеты вырастет в ближайшие 30 лет на 2 миллиарда человек и к 2050 году достигнет 9,7 миллиардов. Об этом говорится в новом докладе ООН, опубликованном накануне на официальном сайте. Документ посвящен глобальным демографическим изменениям и перспективам. 

50 процентов прироста населения в следующие три десятилетия произойдут за счет девяти стран – Индии, Нигерии, Пакистана, ДР Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. В 2027 году, предсказывают аналитики, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения. Количество жителей тропической Африки к 2050 году удвоится.

«Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения», – сказал Лю Чжэньмин, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

Авторы доклада подтверждают, что население планеты стареет, этот процесс особенно заметен в странах Европы и Северной Америки. В 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до 5 лет.

Главные причины старения мирового населения – увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости. По данным доклада, сегодня в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка на одну женщину.

Эксперты подчеркивают, что уменьшение доли работоспособного населения ведет к серьезным проблемам, в частности связанных с социальным обеспечением пожилых людей, выплатой пенсий, изменением динамики на рынке труда.

В докладе также отмечается рост числа стран, в которых наблюдается сокращение наcеления. Это связано, в первую очередь, с падением уровня рождаемости. К 2050 году в 55 странах численность населения сократится как минимум на 1 процент. Среди них – Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва. Население России, которое на сегодняшний день составляет порядка 144 миллионов человек, к 2050 году сократится на 11 миллионов.

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