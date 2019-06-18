«Боль и слава»: исповедь Педро Альмодовара

Славы не бывает без боли

Славе всегда сопутствует ощущение, что она сама по себе эфемерна; настоящий художник стремится не к славе, а к совершенству и знает, что результат в любом случае ниже идеального замысла. А следовательно - испытывает разочарование. И если выдающееся произведение все же оправдывает колоссальные душевные затраты на его создание, то слава – побочный продукт, который сам по себе не стоит усилий. Конечно, есть деятели, которые хотят ничего не знача,быть притчей на устах у всех и только ради этого сочиняют что-то типа «Безграничная любовь в парикмахерской», но они псевдотворцы и не заслуживают упоминания.

Сальвадор хочет найти в прошлом моменты счастья – и обнаруживает их в детстве, которое кажется почти безоблачным, несмотря на то, в какой бедности жила семья.

Бедность здесь эстетизирована. Свекровь – впрямую это не сказано, но можно легко догадаться – буквально выкинула семью из дома. Отец нашел новое жилье, самое дешевое, буквально – пещеру; белый камень и голубое небо придают неказистому жилью особую прелесть. А когда мать (за лучшее существование для семьи она борется с редкой изобретательностью) уговаривает неграмотного штукатура Эдоардо выровнять и выбелить стены, а за это 9-летний Сальвадор обучит его грамоте и арифметике, пещера становится настолько привлекательной, что свекровь даже позавидует ее обитателям.

А успех, аплодисменты, слава ничего не стоят. Они не только не оправдывают боль, которую художник ощущает, выворачивая напоказ самые интимные стороны своей жизни, вроде романа с Фредерико – так было, и никакие, даже способные вызвать у многих отторжение, эпизоды жизни он не вправе опускать. Слава может приносить и новую боль. Сальвадор не решается идти на торжественный сеанс в Синематеку, и не только потому, что его мучает физическая боль, но и потому, что явиться перед публикой старым больным человеком для него – страдание. Прежняя слава создала его образ в глазах зрителей; приход к ним разрушит этот образ. Публика увидит, что перед ней – не гений в расцвете сил, а обессиленный и изнуренный человек; всё осталось позади, любовь, восторги почитателей, триумфы на кинофестивалях – в прошлом, и ничего не повторится, остается только доживать свой век.

А может быть старый режиссер думает о том, что все, что он снял после «Вкуса», уже не так хорошо, пик творчества был пройдет уже тогда, и на вершине он удерживался, цепляясь за славу, становясь ее рабом.

Но отчего тогда так ярки краски, так роскошны кадры, снятые оператором Хосе Луисом Алькайне, так яростно дыхание жизни?

Педро Альмодовар может говорить о тяжелых, трагических, вещах, но он никогда не позволит опуститься в бездну отчаяния ни себе, ни зрителям.

Нигде он не говорил, что «Боль и слава» - его лебединая песня.

Художник может думать так, но в тот момент, когда прозвучат финальные звуки «лебединой песни», он вдруг ощутит: сколько еще не спето песен, какие только он один способен пропеть. И почувствует волю к возрождению и продолжению.

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

(Федор Тютчев).