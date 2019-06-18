Вт, 18.06.2019
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Мелочь, а приятно: простая деталь может увеличить пространство вашей ванной комнаты

Ванная. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

От выбора занавески для ванны или душа зависит, насколько большой или маленькой будет выглядеть ваша ванная, предполагает портал Kodustiil.

Небольшую ванную можно увеличить, не ломая стен, а всего лишь применив пару хитроумных подсказок. Например, при выборе шторы для ванной стоит отбросить пестрые узоры и яркие цвета, а также забыть о водонепроницаемом текстиле. А вот занавески из прозрачной пленки помогут создать впечатление простора.

Прозрачные пленочные шторы для ванной, в крайнем случае непрозрачные, но очень светлые и блестящие, создадут в вашей ванной комнате настоящее сияние, пишет domino.com. В отличие от штор ярких цветов да с узорами, они не поглощают свет и добавляют ванной комнате несколько визуальных квадратных метров.

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