Мелочь, а приятно: простая деталь может увеличить пространство вашей ванной комнаты

Небольшую ванную можно увеличить, не ломая стен, а всего лишь применив пару хитроумных подсказок. Например, при выборе шторы для ванной стоит отбросить пестрые узоры и яркие цвета, а также забыть о водонепроницаемом текстиле. А вот занавески из прозрачной пленки помогут создать впечатление простора.