Мелочь, а приятно: простая деталь может увеличить пространство вашей ванной комнаты

От выбора занавески для ванны или душа зависит, насколько большой или маленькой будет выглядеть ваша ванная, предполагает портал Kodustiil.
Небольшую ванную можно увеличить, не ломая стен, а всего лишь применив пару хитроумных подсказок. Например, при выборе шторы для ванной стоит отбросить пестрые узоры и яркие цвета, а также забыть о водонепроницаемом текстиле. А вот занавески из прозрачной пленки помогут создать впечатление простора.
Прозрачные пленочные шторы для ванной, в крайнем случае непрозрачные, но очень светлые и блестящие, создадут в вашей ванной комнате настоящее сияние, пишет domino.com. В отличие от штор ярких цветов да с узорами, они не поглощают свет и добавляют ванной комнате несколько визуальных квадратных метров.