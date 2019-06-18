Главный тренер сборной Эстонии рассказал о своей неожиданной отставке

По словам Рейма, отставка была единственным правильным шагом, а первый звоночек раздался перед игрой с Северной Ирландией, подготовка к которой складывалась не совсем удачно: "Готовились очень сложно, но игра получилась на удивление хорошей. Отставка - правильный шаг. Хотя мы общались с руководством футбольного союза постоянно и у нас были различные варианты действия, но вчера мы пришли к общему знаменателю".

Руководством сборной Рейм остался более-менее, доволен: "Сейчас, конечно, тяжело делать какие-то выводы по тактике и составу, что это было - обязанность ли это выиграть или же боязнь поражения, но все игры которые у нас были, держали в напряжении. Могу сказать, что из турниров только Балтийский турнир оставил немного неприятный осадок".