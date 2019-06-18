Главный тренер сборной Эстонии рассказал о своей неожиданной отставке

После состоявшейся поздним вечером пресс-конференции, на которой президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак объявил СМИ об отставке тренерского штаба сборной Эстонии во главе с Мартином Реймом, сам бывший наставник главной команды страны рассказал журналистам о причинах такого шага.
По словам Рейма, отставка была единственным правильным шагом, а первый звоночек раздался перед игрой с Северной Ирландией, подготовка к которой складывалась не совсем удачно: "Готовились очень сложно, но игра получилась на удивление хорошей. Отставка - правильный шаг. Хотя мы общались с руководством футбольного союза постоянно и у нас были различные варианты действия, но вчера мы пришли к общему знаменателю".
Руководством сборной Рейм остался более-менее, доволен: "Сейчас, конечно, тяжело делать какие-то выводы по тактике и составу, что это было - обязанность ли это выиграть или же боязнь поражения, но все игры которые у нас были, держали в напряжении. Могу сказать, что из турниров только Балтийский турнир оставил немного неприятный осадок".
По совпадению, Рейм пробыл главным тренером сборной Эстонии ровно 1000 дней, став самым успешным наставником за всю историю эстонского футбола и одержав 36,1% побед. Всего под руководством Рейма сборная Эстонии одержала 13 побед, восемь раз сыграла вничью и 15 раз проиграла. Сам Рейм к сроку своего пребывания на тренерском посту отнесся философски: "1000 дней - средний показатель продолжительности работы. Когда ты подписываешь контракт, сразу же пишешь и заявление об уходе, просто дату на второе заявление не ставишь..."