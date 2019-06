Главный тренер сборной Эстонии рассказал о своей неожиданной отставке

Mainz, 10JUN19 Jalgpall. Eesti jalgpallikoondise pressikonverents Mainzis. Fotol Martin Reim Estonia's coach Martin Reim attends a press conference on the eve of the Euro 2020 football qualification match between Germany and Estonia in Mainz tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix