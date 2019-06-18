Хиллар Тедер признался в суде в даче взятки Центристской партии

В 2015 году Тедер захотел обменяться с Таллинном землями в Кадриорге, за что он предложил кредит в размере 275 000 евро, передает Postimees.

Он пообещал дать кредит фирме Пааво Петтая Midfield, чтобы оплатить рекламные счета Центристской партии. По его словам, на произошедшей 19 января 2015 года встрече с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром он пришел к выводу, что у него вымогают взятку. Когда Тедера спросили, были ли установлены требования дачи взятки, он ответил утвердительно: «Выходит, что да, и об этом стоит сожалеть».

«Я пообещал дать Пааво Петтаю кредит. Чтобы он смог оплатить рекламные счета Центристской партии. Вторая часть дела - запуск процесса обмена земельными участками в Таллиннской горуправе», - рассказал он. По словам бизнесмена, он ждал решения этого вопроса, но ему пришел отрицательный ответ.

По словам Тедера, о кредите говорил он. Чтобы запустить процесс обмена землями, Калев Калло посоветовал ему отнести в горуправу необходимые документы. «Но после того, как я отнес в горуправу заявление, с Калевом Калло больше не общался. Насколько это было согласовано с Сависсааром, я не знаю. Но предложение отнести заявление поступило от него (Калло - прим. ред.)», - отметил бизнесмен.

Тедер подтвердил, что сам составил заявление, договорился о встрече в горуправе и отнес документ. По его словам, Калев Калло напрямую не был связан с составлением заявления. Он добавил, что в то же время Калло, по его собственному признанию, обсуждал эту тему с двумя вице-мэрами.

Он подчеркнул, что заключенный между Retail Real Estate и Midfield договор о выдаче кредита не был фиктивным. Деньги не должны были оставаться у Midfiled или Центристской партии, поскольку договорились, что Пааво Петтай вернет их тогда, когда получит средства от центристов.

Когда Тедера спросили, почему он направился с заявлением прямиком к мэру, он ответил, что других вариантов не было: «Может быть, сейчас есть, но в то время не было смысла говорить с кем-то другим».