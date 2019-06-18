Плачевные последствия неудачной перепланировки квартир в панельных домах

Согласно регистру сделок разница в цене между покупкой трехкомнатной квартиры в плохом состоянии и при продаже этой же квартиры после ее ремонта и перепланировки в четырехкомнатную составляет примерно 30 000 евро. При этом на ремонт уходит около 15 000 евро, иными словами, прибыль инвестора с одной квартиры достигает примерно 15 000 евро.

«Теперь строители меняют количество комнат: кухонную мебель размещают в гостиной, а кухню превращают в небольшую спальню, причем делают это часто без какого-либо проекта или с половинчатыми согласованиями, поскольку закон в подобных ситуациях оставляет достаточно пространства для различного толкования, – сказал Сооман. – При этом, если с технической точки зрения перенос водопроводных труб и электроплиты в гостиную не нужно согласовывать, но если при совпадении неблагоприятных обстоятельств в случае пожара или аварии водопровода нужно требовать компенсации, то у страховых обществ возникают обоснованные вопросы: почему, согласно экспликации, предусмотренные для кухни водопроводные трубы, вентиляция и электрооборудование были установлены в гостиной, и не является ли это изменением техносистем, на основании которого можно было бы отказаться от выплаты компенсации за ущерб?»