Каким будет рижский Центральный вокзал через семь лет

​Одним из самых амбициозных проектов в странах Балтии в ближайшие годы является строительство линии Rail Baltica. Известно, что поезда Rail Baltica будут останавливаться и на рижском центральном железнодорожном вокзале. Именно поэтому ожидается, что окрестностям Рижского вокзала в ближайшие семь лет предстоят серьезные изменения. О Риге будущего порталу TVNET рассказал руководитель «Европейской железнодорожной линии» Каспарс Вингрис.

- Когда в Риге могут начаться первые строительные работы, связанные с инфраструктурой Rail Baltica?

- Первая работа - это проектирование, в ходе которого разрабатывается конкретный проект строительства, а также план проведения строительства и другие проекты. «Европейская железнодорожная линия» предполагает, если все будет идти по плану и будет согласовано, то строительство может начаться уже в 2021 году.

- Как будет происходить реконструкция рижского Центрального вокзала, учитывая потребности Rail Baltica?

- Дело в том, что реконструкция будет проходить в несколько этапов. Они предусмотрены, чтобы Центральный вокзал мог продолжать работать с частичными ограничениями. Это касается движения на улицах, примыкающих к вокзалу.

Это шесть улиц, которые пересекают железную дорогу - от улицы Лачплеша до Елгавас. Основные реконструкционные работы будут проводиться в той части станции, где сейчас находятся перроны и железнодорожные пути, а не в самом здании станции и не в коммерческих зонах. Они не будут затронуты вообще или будут затронуты минимально.

Будет перестроена та часть станции, на которой расположены перроны. Принимая во внимание полную реконструкцию, будут демонтированы нынешняя насыпь, действующие туннели и построены новые несущие конструкции эстакад.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

К 2022 году будет завершена реконструкция первой половины станции. Здесь также будут находиться рельсы и перрон Rail Baltica.

Затем движение железной дороги будет направлено на перестроенную часть станции, и тогда будет закрыта для перестройки северная часть. После будет возможно ввести в эксплуатацию весь Центральный вокзал.

В результате железнодорожный вокзал будет полностью перестроен к 2026 году.

В настоящее время имеются только перроны и ведущие на них лестницы, а также три тоннеля под станцией. Навес есть только на одном перроне. После перестройки навесы будут на всех перронах, и на каждый перрон можно будет попасть с помощью лифтов и лестниц. Над перронами построим залы ожидания, из окон которых будут видны перроны.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Сейчас большая часть людей приходит на поезд в последнюю минуту. Но те, кто едут, например, в Даугавпилс, прибывают на вокзал заранее. Когда на вокзале будут останавливаться международные поезда, скорее всего, пассажиры будут приезжать га вокзал вовремя. Новая инфраструктура предусматривает возможность сдать багаж в помещении вокзала, а после на поезде направиться в аэропорт. Примерно такая система сейчас практикуется в Вене.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Значительно улучшится возможность перемещаться из одной части города в другую и на автовокзале.

Было принято решение построить новый железнодорожный мост через Даугаву.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Учитывая, что старый железнодорожный мост включен в Список охраняемых культурных объектов наследия ЮНЕСКО, некоторые из условий Совета по сохранению и развитию рижского исторического центра заключаются в том, что новый мост никоим образом визуально и функционально не должен заслонять старый.

Видео: Как будет выглядеть Рига после появления Rail Baltica

- Будут ли сносить здания в процессе перестройки?

- Да, самое заметное здание для сноса - это многоэтажная автостоянка и магазин "Titāniks" у Центрального рынка. Чтобы приспособить свою территорию для новой инфраструктуры, подвергнется масштабной перестройке и автовокзал,

- Расскажите о строительство железнодорожного вокзала в Рижском аэропорту. Легче ли это сделать, учитывая, что там места больше, чем в центре Риги?

- Существуют все те же неопределенности. Пока не ясно, как будет управляться эта новая станция аэропорта. Понятна часть про перроны и функции поездов, но в то же время - как распределится ответственность за управление пространством под станцией, где будет останавливаться общественный транспорт. Этот вопрос должно решать государство.

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

ФОТО: Rail Baltica/Eiropas Dzelceļa līnijas

Функциональные решения однозначно ясны. Строительный проект близится к завершению, остались некоторые детали. Фактически функциональность помещения понятна. Там не так много составляющих: перроны, залы ожидания и соединение с терминалом аэропорта, которого до сих пор нет. На данный момент происходит проектирование этого терминала, поэтому мы должны сотрудничать и с аэропортом. И еще есть третий строительный проект в аэропорту - новая воздушная башня, которую еще строят.

Таким образом, до 2024 года в аэропорту будут проводиться крупные строительные работы над тремя разными проектами, которые надо реализовать.

Все и развития быстрого сообщения между городом и аэропортом - шаттла: на территории аэропорта - во всех учреждениях и на почте - работают несколько тысяч человек, которые определенно ездят на работу на общественном транспорте. Но после открытия железнодорожной линии они уже станут частью клиентов маршрута шаттла. Также следует учесть, что по мере расширения аэропорта и увеличения его оборота, увеличится число сотрудников. Поэтому эффективное решение общественного транспорта ждут все.

В целом, от Rail Baltica каждый получит свою выгоду — авиакомпания airBaltic и аэропорт получит новых пассажиров.

Если на расстоянии трех часов езды есть потенциальные клиенты, шансы на их привлечение становятся значительно шире. Также появятся возможность перевозки груза.

В Вильнюсском аэропорту организовано движение на автобусах из аэропорта в центр города, но время их отправления очень нелогично. Ожидается, что в Риге поезда-шаттлы будут отправляться каждые 15 минут, поэтому, не глядя на часы, вы сможете выйти на перрон и быстро добраться либо в аэропорт, либо из него.

- Сколько объектов недвижимости может быть отчуждено, чтобы построить пока несуществующую линию в аэропорт?

- Сейчас начато проектирование. Уже долгое время ведутся переговоры с 130 собственниками. Им были отправлены письма об отчуждении недвижимого имущества и переговоры ведутся с каждым индивидуально. Готовятся соответствующие документы, рассчитываются убытки и ведется поиск решения, которое будет приемлемым для владельцев.

- Какой может быть общая стоимость проекта в Риге?

- То, что известно на данный момент - это соглашение о проектировании и строительстве участка центра. Это контракт типа "Проектирование и строительство", в котором на строителей возложена ответственность за строительство и полное функционирование участка. В настоящее время проектирование аэропорта составляет четыре миллиона евро. В эту сумму входит разработка проекта строительства станции и участка железной дороги в четыре километра от самой отдаленной точки аэропорта до существующей железной дороги в Иманте.

Однако общая стоимость проекта Rail Baltica, как показывает информация совместного предприятия, может составить около 5,8 миллиардов евро.