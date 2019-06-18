Яркие кодовые имена, незнакомые гринго и 1,4 тонны кокаина. Невероятные приключения эстонского капитана

Приговоренный к 30 годам тюремного заключения эстонец Ричард Муст, насколько это было известно родственникам, ремонтировал за границей лодки, а в действительности жил тайной жизнью международного наркоперевозчика под псевдонимом Эдуардо Жозеллис, пишет Postimees.
Когда первый боец спецназа в бронежилете поднялся на борт, Ричард Муст уже успел выбросить в море спутниковый телефон. Он стоял – высокий и заросший бородой – и без единого слова позволял себя обыскивать. «I’m the skipper», («Я – капитан») – взял Муст всю ответственность на себя. Из полостей катамарана доставали сотни и сотни пачек с белым порошком. На палубе на корточках сидели двое молоденьких подельников. Одна из самых крупных в истории Британии партия кокаина и последовавшая за ее обнаружением ложь конспирировались годами. Муст и не представлял, что его расколят всего за три дня.
31 августа 2018 года. Потрясшая весь мир новость о задержании кокаиновой яхты под управлением эстонца у берегов Великобритании оставила большую часть Эстонии равнодушной. Выходец из деревни Тыдва Харьюского уезда Ричард Муст (49) уже много лет живет за границей. Насколько известно родственникам, Муст занимается ремонтом яхт преимущественно в Испании, и лишь эпизодически приезжает на родину погостить.
Высокий и спортивный Муст никогда не был типичным средним эстонцев. Еще, будучи сакуским школьником, он мечтал уехать на Запад. Читал шпионские романы, обожал Джеймса Бонда. В конце 1980-х годов Муст, как опытный пловец, предпринял попытку сбежать из Эстонии через залив в Финляндию. Но план провалился, и его поймали.
После восстановления независимости Муст начал искать возможности исполнить свою вторую мечту – стать богатым. Он занимался разными бизнесами, которые уже тогда казались сторонним наблюдателям если не черными, то, как минимум, серыми.
Обучение сельскому хозяйству как в Сельхоз Академии, так и в Хельсинки осталось незавершенным. Единственное, что ему далось легко – документы капитана судна, которые он с легкостью получил в 1990-х годах.
После этого Муст на многие годы пропал из поля зрения. Молчание прервалось, когда брат и мать получили от Муста билеты в теплые страны. В Тыдва и Саку это восприняли, как подтверждение тому, что он жив и у него все хорошо.
«Да, его так называемая карьера стала для меня полным сюрпризом,- говорит один из родственников теперь. – После этих событий я понимаю, что вообще ничего о нем не знал».
На катамаране Муста в августе прошлого года нашли 1,4 тонны сверхчистого кокаина. Если весь товар продать на улице по грамму, на этом можно было бы заработать 125 миллионов евро. Сам Муст, в случае удачного рейса, мог положить себе в карман 750 000 евро.
Мистический колумбиец
Когда 4 марта этого года эстонского капитана доставили в бристольский суд, он выложил перед судьями невероятный сценарий. В течение последнего полугода в камере у него было достаточно времени, чтобы до деталей продумать спасительную для подельников историю.
Муст признал себя в суде виновным в перевозке кокаина, но не в поставке веществ в Великобританию. Суду присяжных, состоящем из 12 человек, он утверждал, что не знал, куда и кому предназначался груз. Он знал лишь то, что за ценным грузом в море должно было подойти рыболовецкое судно Ocean Magic.
Муст утверждал, что главным архитектором перевозки кокаина был какой-то колумбиец Хуан Антонио Балвис, с которым эстонец познакомился 15 лет назад в Голландии.
Необходимый для перевозки 20-метровый катамаран Муст купил в 2017 году в Испании. Для покупки судна у самих перевозчиков кокаина денег не было, счет в 500 000 евро якобы оплатил колумбиец банковским переводом. Судно назвали Nomad и зарегистрировали на имя англичанина Найджела Кларка (64).
Поскольку судно перед выходом в океан нуждалось в ремонте, Муст, по его словам, нанял Кларка. Вклад второго британца, 59-летнего Дини Уотерса, ограничился тем, что он помогал в случае необходимости доставлять лодочный клей из магазина.
Поскольку в одиночку с катамараном в Атлантике не справиться, Мусту нужны были помощники. 21-летнего бывшего работника Hesburger в Елгаве, латыша Вольдемарса Гайлиса он, по его словам, нашел через объявление в газете. И 27-летнего голландского яхтсмена Раймонда Дикстра Муст якобы заманил лжеобещаниями.
«Я сказал им, что это выход на яхтах в море. Использовал их в качестве экипажа, они не знали, что происходит», - взял Муст в суде всю вину на себя. По описаниям Муста, пока подельники спали, он прошел мимо Мадейры и только утром сообщил Гайлису и Дикстра о том, что им придется принять участие в операции.
Кто есть кто?
В состав экипажа Nomad входили: эстонец, латыш и голландец, а на суше перевозчиками кокаина руководили двое англичан. Самое большое наказание получил капитан-эстонец.
Ричард Муст (49)
Капитан катамарана. Вместе с Кларком и Уотерсом являлся ключевой фигурой операции. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы.
Найджел Кларк (65)
Одна из ключевых фигур, ранее наказанная за перевозку наркотиков. Был рядом с Мустом во время подготовки операции, а когда катамаран вышел в путь, занимался организацией дел на суше вместе с Уотерсом. Суд приговорил его к 28 годам лишения свободы.
Дин Уотерс (59)
Также одна из ключевых фигур. Как и Кларк, он был ранее судим за перевозку наркотиков. Обоих прежде судили в Испании – одного в Малаге, второго – в Марбелье. И Уотерса приговорили к 28 годам лишения свободы.
Раймонд Дикстра (27)
Яхтсмен и судовой механик Дикстра отправился вместе с Мустом и Гайлисом в путь из Англии, чтобы принять посреди Атлантического океана груз наркотиков. По его словам, Дикстра ничего не знал до получения кокаина. Суд в это не поверил и приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Вольдемарс Гайлис (21)
Задержанный на борту катамарана Гайлис признал себя виновным в перевозке кокаина. Муст говорил в суде, что нашел молодого латыша по объявлению в газете. Суд в это не поверил. Гайлис приговорен к 16 годам лишения свободы.
Остальные четверо соучастников говорили примерно то же самое. Но чем дальше продвигалось дело, тем больше в этой истории образовывалось брешей. По словам прокурора, доказательства рисуют совсем другую картину. Пятерка играла в свою игру с самого начала, а Муст просто врал.
Сыщики не верят ни одному слову
В то время как около семи часов вечера 29 августа 2018 года кокаиновую троицу задержали на катамаране, наручники защелкнулись и на руках Кларка и Уотерса. Они были на пути в маленький порт Южной Англии Хейл. С собой они тащили быстроходную лодку Brenda’s Pet, оснащенную мощными двигателями и приборами ночного видения.
С наступление сумерек они должны были спустить ее на воду и перетаскать на тачках кокаин, снятый с Nomad.
Рассказы Муста о том, что он получал инструкции от Балвиса, по мнению сыщиков, были лишь дымовой завесой. Мобильное позиционирование показало, что на тех встречах с Мустом сидели Кларк и Уотерс, с которыми и была разработана вся схема.
Уотерс, которого, по словам членов экипажа, они ни разу не встречали, фигурирует на записях дорожной камеры по пути в порт и даже на фотографиях в мобильном телефоне Гайлиса.
Также в суде выяснилось, что Гайлис и Дикстра хорошо знали, во что они вляпались. На борту Nomad была найдена флешка, на которой имелись документы под названием «Важные дела». Файл был создан в компьютере Раймонда Дикстра вечером перед выходом в море на борту Nomad, где участники истории обсуждали дела. Там имелись детальные инструкции и пароли для всей команды: как вести навигацию, когда менять спутниковую связь и встречаться с поставщиками кокаина.
Во время обыска в голландском доме Дикстра нашли коробку от мобильного телефона Aquaris и основу разговорной карты. Точно такими же телефонами пользовалась вся команда, поскольку имеющееся у них программное обеспечение позволяет не оставляя следов общаться в интернете.
Вишенкой на торте для сыщиков стал дневник Гайлиса, который нашли на борту судна. «Заложник» по словам Муста, через день после выхода в море Гайлис пишет, как он планирует открыть в Латвии на полученные от перевозки наркотиков деньги тату-салон, купит дрон, мотоцикл, хороший компьютер и костюм.
Ночная встреча в Атлантике
Пункт назначения, куда команда должна была прибыть, находился в водах Суринама примерно в 500 милях на восток от острова Тобаго. «Раз в день я должен был проверять Iridium Go (прибор для позиционирования судов – ред.). Nomad должен был использовать кодовое название Pargo, а те, кто должен был подойти – Dorado», - описал Муст ранее оговоренные правила.
В какой-то момент из темноты вынырнула 20-метровая скоростная лодка с 1,4 тонной кокаина. «Мы встретились ночью. Они бросили нам канат. Начали перегружать груз, одновременно распознавая суда. У Гайлиса не хватило сил. Они прислали со своей лодки одного человека», - объяснил Муст в суде.
Дикстра припомнил, что команда похожая на венесуэльцев действовала очень быстро, называя экипаж Nomad гринго. Еще до того, как поставщики успели раствориться в ночи, на катамаране оказалось такое количество кокаина, что гребной винт поднялся из воды, и пришлось перемешать сотню килограммов наркотика.
Через две недели они вернулись обратно в британские воды. Гайлис и Дикстра увидели похожий на судно Кларка быстроходный катер, который шел им навстречу. Единственным, что не вписывалось в картину, были проблесковые маячки. «Когда Жан (прозвище Ричарда Муста) увидел пограничное судно, он сказал „fuck, fuck, fuck“, убежал в свою каюту и выбросил документы и спутниковые телефоны за борт», - припомнил Дикстра.
Прокуратуре показалось, что они заучили эту историю наизусть. Муст, Кларк и Уотерс начали эту операцию самое позднее в 2017 году в Испании, когда они вместе ремонтировали лодки. У всех троих было как минимум по одной судимость за перевозку наркотиков, поэтому говорящий по-испански Муст использовал подставное имя – Эдуардо Жозеллис.
А история по поставке кокаина в Великобританию родилась еще раньше. Сыщики обнаружили, что в 2017 году Кларк провел три дня в Венесуэле, которая является основной страной-поставщиком кокаина через Суринам. Позже в суде англичанин утверждал, что покупал там лекарства для жены.
Европа завалена суринамским кокаином
Суринам – бывшая колония Голландии – с примерно 600 000 жителями является основной транзитной страной при движении кокаина в Европу. Колумбийские и венесуэльские наркоартели пользуются тем обстоятельством, что у крошечного государства не хватает для охраны границ своих патрульных катеров и воздушных судов. По некоторым оценкам, около 60 процентов кокаина поступает в Европу именно через Суринам.
Поскольку в бывшей метрополии – Голландии – находится большая суринамская диаспора, в кокаиновые поездки в надежде разбогатеть отправляются именно голландцы. Всего за месяц до случая Ричарда Муста в том же регионе на побережье Корнуолл с двумя тоннами кокаина задержали граждан Голландии Маартена Петера Пьетерса (59) и Эмиля Адриаана Йорене Шумакера (44). Рекорд Великобритании – три тонны кокаина – нашли в 2015 году. Выйти на след кокаинового судна Муста за три дня до его прибытия в Великобританию помог лиссабонский Центр морского анализа операций. Именно, опираясь на их сигналы, британская полиция начала наземную операцию по слежке за Кларком и Уотерсом.
Гайлис и Дикстра были легкой добычей для группировки. 27-летний Дикстра – мастер по парусному спорту из примерной голландской семьи, который, по утверждениям родственников, страдает синдромом Аспергера. Это делает мужчину легковнушаемым: он легко загорался, но через какое-то время мог забыть, что он делает. Дискстра входил в состав местного парусного клуба, но его оттуда выгнали, поскольку он часто попадал за мелкие нарушения в камеру и не мог участвовать в соревнованиях. После 2016 года Дисктра перемещался из одного европейского порта в другой, выполнял случайные работы сварщика и судового механика. В одном порту его пути пересеклись с Мустом.
Финал в зале суда
Последние сомнения присяжных развеял один, внешне невинный, разговор с Мустом, произошедший после обеда 4 марта перед закрытыми дверями зала суда, когда Муст ждал входа в бристольский суд. За спиной у Муста стоял тюремный чиновник, рядом с ним – Дин Уотерс. Человек, про которого Муст настойчиво заявлял, что не знает его.
Внезапно Уотерс заговорил с «совершенно незнакомым» Мустом на испанском языке. Они коротко переговорили и зашли в зал.
На следующий день, когда допрос Муста уже подходил к концу, обвинитель Гарет Уитман попросили снова подумать об этой беседе. «Говорил ли Уотерс тебе перед вчерашним заседанием на испанском языке такие слова?» – спросил обвинитель последним вопросом. Он указал пальцем на экран, на котором появилась надпись: «Solo digo que te dije».
«Да», - признался Муст.
«Можешь ли ты помочь нам понять, что эти слова означают?» - спросил обвинитель.
«Говори то, что я тебе сказал».
Следователь: «К поимке поставщиков привела разведоперация»
Информация, что катамаран Nomad может вести в Великобританию большой груз кокаина, получили за три дня до задержания судна, и сыщикам пришлось действовать очень быстро, поделился воспоминаниями старший следователь криминальной полиции Британии NCA Тайрон Сэрджин.
- Как вы дошли до разоблачения Nomad?
- Информация поступила благодаря разведоперации. Детали я раскрывать не могу, но делом занималось одно из наших подразделений, которое следит за судами, входящими в британские воды через Атлантический океан. Разведданные показали, что Nomad в любом случае представляет интерес.
- Что на это указывало?
- К сожалению, я не могу этого сказать. Но дела начали развиваться необычно быстро для нас. Информацию о Nomad мы получили тремя днями ранее (26 августа – ред.). Когда мы их идентифицировали, стало ясно, что судно зарегистрировано на имя гражданина Великобритании Найджена Кларка. Мы узнали, что он находится в Англии, и что его автомобиль едет в сторону побережья Кронвуолл.
После этого мы начали операцию по слежению. Видели, что Кларк побывал на нескольких местах на побережье и изучал местность, словно искал место для причала. К нему присоединился Дин Уотерс, который привез и предназначенную для перегрузки наркотиков лодку. Поздно вечером они встретились на парковке одного магазина, рано утром отправились в путь и в итоге приехали в Хейл.
- 1,4 тонны кокаина – это большое количество для вас?
- Конечно. Находившийся на борту Nomad наркотик явно был предназначен для черного рынка Великобритании, и это одно из самых крупных в истории страны количество наркотиков, которые мы обнаруживали. Мы находили и больше, но они были на крупных судах – крупных рыболовецких или пассажирских судах. А на так называемом развлекательном судне – это самое крупное количество, которые мы смогли найти.
Учитывая такое количество, речь, конечно, не идет о рутинном расследовании. Для нас это важная рабочая победа. Когда мы их поймали, то потребовали ареста на все время следствия. Поэтому мы были ограничены по времени в сборе и проверке всех доказательств. В кротчайшие сроки нам нужно было проделать чрезвычайно большую работу. Поэтому я очень доволен, что суд признал их вину.
- Подготовка заняла у них больше года. Могли они уже тогда договориться, что если попадутся, то будут врать как один?
- Это, конечно, было частью плана. Их (во время предварительного следствия) держали в одной тюрьме. Они являлись арестованными так называемой категории-А, а потому их держали в тюрьме самой высокой категории в Великобритании. Поскольку таких у нас немного, они попали в одно место. Там они могли даже общаться друг с другом.
- Какую роль во всей этой истории сыграл Ричард Муст? Объем наказания указывает на то, что его роль была самой большой.
- Следствие показало, что Муст, Уотерс и Кларк в действительности втроем были мозгом этой операции. В этом нет сомнений. А что касается объема наказания Муста, то, как капитан он отвечает за перевозку наркотиков через Атлантику. Таким образом, в конкретном преступлении он сыграл самую крупную роль.
Наши официальные власти прежде не сталкивались с Мустом. Насколько нам известно, он не жил в Великобритании. Но мы связались с испанскими коллегами, поскольку у нас есть информации, что он мог быть раньше судим там. Мы сотрудничаем и с другими учреждениями, чтобы выяснить, является ли человек, скрывающийся под именем Ричард Муст Ричардом Мустом.