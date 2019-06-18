Яркие кодовые имена, незнакомые гринго и 1,4 тонны кокаина. Невероятные приключения эстонского капитана

Последние сомнения присяжных развеял один, внешне невинный, разговор с Мустом, произошедший после обеда 4 марта перед закрытыми дверями зала суда, когда Муст ждал входа в бристольский суд. За спиной у Муста стоял тюремный чиновник, рядом с ним – Дин Уотерс. Человек, про которого Муст настойчиво заявлял, что не знает его.

На следующий день, когда допрос Муста уже подходил к концу, обвинитель Гарет Уитман попросили снова подумать об этой беседе. «Говорил ли Уотерс тебе перед вчерашним заседанием на испанском языке такие слова?» – спросил обвинитель последним вопросом. Он указал пальцем на экран, на котором появилась надпись: «​Solo digo que te dije».

Следователь: «К поимке поставщиков привела разведоперация»

Информация, что катамаран Nomad может вести в Великобританию большой груз кокаина, получили за три дня до задержания судна, и сыщикам пришлось действовать очень быстро, поделился воспоминаниями старший следователь криминальной полиции Британии NCA Тайрон Сэрджин.

- Как вы дошли до разоблачения Nomad?

- Информация поступила благодаря разведоперации. Детали я раскрывать не могу, но делом занималось одно из наших подразделений, которое следит за судами, входящими в британские воды через Атлантический океан. Разведданные показали, что Nomad в любом случае представляет интерес.

- Что на это указывало?

- К сожалению, я не могу этого сказать. Но дела начали развиваться необычно быстро для нас. Информацию о Nomad мы получили тремя днями ранее (26 августа – ред.). Когда мы их идентифицировали, стало ясно, что судно зарегистрировано на имя гражданина Великобритании Найджена Кларка. Мы узнали, что он находится в Англии, и что его автомобиль едет в сторону побережья Кронвуолл.

После этого мы начали операцию по слежению. Видели, что Кларк побывал на нескольких местах на побережье и изучал местность, словно искал место для причала. К нему присоединился Дин Уотерс, который привез и предназначенную для перегрузки наркотиков лодку. Поздно вечером они встретились на парковке одного магазина, рано утром отправились в путь и в итоге приехали в Хейл.

- 1,4 тонны кокаина – это большое количество для вас?

- Конечно. Находившийся на борту Nomad наркотик явно был предназначен для черного рынка Великобритании, и это одно из самых крупных в истории страны количество наркотиков, которые мы обнаруживали. Мы находили и больше, но они были на крупных судах – крупных рыболовецких или пассажирских судах. А на так называемом развлекательном судне – это самое крупное количество, которые мы смогли найти.

Учитывая такое количество, речь, конечно, не идет о рутинном расследовании. Для нас это важная рабочая победа. Когда мы их поймали, то потребовали ареста на все время следствия. Поэтому мы были ограничены по времени в сборе и проверке всех доказательств. В кротчайшие сроки нам нужно было проделать чрезвычайно большую работу. Поэтому я очень доволен, что суд признал их вину.

- Подготовка заняла у них больше года. Могли они уже тогда договориться, что если попадутся, то будут врать как один?

- Это, конечно, было частью плана. Их (во время предварительного следствия) держали в одной тюрьме. Они являлись арестованными так называемой категории-А, а потому их держали в тюрьме самой высокой категории в Великобритании. Поскольку таких у нас немного, они попали в одно место. Там они могли даже общаться друг с другом.

- Какую роль во всей этой истории сыграл Ричард Муст? Объем наказания указывает на то, что его роль была самой большой.

- Следствие показало, что Муст, Уотерс и Кларк в действительности втроем были мозгом этой операции. В этом нет сомнений. А что касается объема наказания Муста, то, как капитан он отвечает за перевозку наркотиков через Атлантику. Таким образом, в конкретном преступлении он сыграл самую крупную роль.

Наши официальные власти прежде не сталкивались с Мустом. Насколько нам известно, он не жил в Великобритании. Но мы связались с испанскими коллегами, поскольку у нас есть информации, что он мог быть раньше судим там. Мы сотрудничаем и с другими учреждениями, чтобы выяснить, является ли человек, скрывающийся под именем Ричард Муст Ричардом Мустом.