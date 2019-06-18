Спустить на тормозах? Боинг 737 Max хотят переименовать из-за плохой репутации

Смит подчеркнул, что изменение названия вряд ли произойдет в ближайшем будущем, и компания в настоящее время сосредоточена на решении технических проблем самолета. Boeing до сих пор не знает, когда их самолеты 737 Max получат разрешение от мировых авиационных регуляторов на возобновление полетов. Все самолеты в марте получили запрет летать после двух падений в Индонезии и Эфиопии.

Самым продаваемым самолетом Boeing является 737 Max, и в настоящее время у компании заказано более 5000 самолетов этой модели. Однако, после эфиопской катастрофы компания не получила никаких новых заказов. В апреле президент США Дональд Трамп также написал в Твиттере, что смена имени 737 Max может быть хорошей идеей.

Если изменение будет проведено, то это будет первая смена названия в истории авиации, которая произошла в результате авиапроисшествия. Все другие высококлассные самолеты, такие как DC-10 и 727, попавшие в катастрофы, сохранили свои названия.

История авиации показывает, что пассажиры быстро забывают об авариях. Когда в 1960-х годах в США четыре раза падал боинг 727, многие авиакомпании считали, что никто не хочет больше летать на них, но получилось наоборот: после усовершенствования подготовки пилотов полеты продолжались и 727 летали еще много лет.