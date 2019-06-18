Суд ЕС признал сбор за пользование немецкими автобанами незаконным

Так как власти ФРГ собираются компенсировать немецким автомобилистам сбор, расходы на пользование немецкими скоростными трассами и шоссейными дорогами фактически ложатся исключительно на владельцев машин, зарегистрированных в других странах ЕС, заключил суд. Он считает, что страны ЕС имеют право изменять систему финансирования инфраструктуры по примеру Германии, но при этом нельзя нарушать запрет на дискриминацию.

Введение сбора также нарушает принципы свободы оборота товаров и услуг, так как может препятствовать доступу на немецкий рынок продукции из других стран ЕС, а также привести к увеличению расходов на их перевозку и, следовательно, к росту цен.

Иск в суд ЕС против Германии в октябре 2017 года подала Австрия, к жалобе присоединились и Нидерланды. Сторону Германии поддержала Дания. В начале февраля эксперт суда ЕС - генеральный адвокат - вынес заключение, в котором не усмотрел нарушения Берлином европейского законодательства. По его мнению, владельцев иностранных и немецких транспортных средств нельзя сравнивать друг с другом, так как жители других стран ЕС не облагаются немецким автомобильным налогом.